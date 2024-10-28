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屏東新埤鄉長潘和源競選不實宣傳 判刑8月定讞

中央社／ 台北28日電

無黨籍屏東縣新埤鄉長潘和源參選時，未經民進黨提名卻懸掛「全力支持民進黨唯一提名」布條，涉違反選罷法。一審判決無罪，二審改判處8月徒刑，日前最高法院駁回上訴定讞。

判決指出，民國111年，潘和源以無黨籍身分參選鄉長，其胞弟跟胞妹協助競選；潘女委託印刷廠製作印有「全力搶救民主進步黨唯一提名」布條文字，並將內容傳給潘和源確認；潘和源建議將「全力搶救」改為「全力支持」，布條印製完成後，隨即懸掛宣傳。

當時另一名無黨籍的林姓參選人認為，潘和源宣傳自己為民進黨唯一提名人的不實內容，易對民進黨支持者造成誤導，涉嫌違反公職人員選舉罷免法的傳播不實罪，遂向警方報案。

一審屏東地方法院認為，潘和源布條內容與實情不符，但未損害其他候選人名譽或民進黨利益，且無證據顯示影響選民意向，因此判決無罪。

案經檢察官上訴，二審由台灣高等法院高雄高分院審理。二審則認為，民進黨作為台灣主要政黨，是否提名候選人會影響支持者投票意向，攸關選舉公平；潘和源未獲提名卻宣傳不實文字，足以誤導民進黨支持者，影響選舉公平，因此撤銷原判，改判處有期徒刑8月。

潘和源不服判決，上訴三審，最高法院認為，二審判決無違誤，日前駁回上訴，全案定讞。

屏東縣 民進黨

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