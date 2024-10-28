張顥瀚被羈押提抗告 地院：收到檢方卷證後送高院審理

民進黨基隆市議員張顥瀚涉嫌詐領助理費，地院23日裁准檢察官聲請羈押禁見。張顥瀚已提出抗告，基隆地院今天表示，函請基隆地檢署提供資料後，再送台灣高等法院審理。

張顥瀚2018年11月25日就職市議員，基隆地檢署接獲情資，指張自2019年1月起即低薪高報請領助理費，並以張母為人頭助理，請領助理費。檢方查出相關事證後，22日指揮廉政署人員持地方法院核發的搜索票，前往張顥瀚服務處等5處地點搜索，並張顥瀚、陳姓助理和張母帶回偵訊，另有4名證人協助調查。

檢廉調查，陳姓助理實際支領的薪資，低於向議會申報請領的助理費，5年多來差額約60萬元。張顥瀚雇用2名助理，幾次當有人離職，新人尚未雇用前的空窗期，張會用母親名義向議會請領助理費，合計10多萬元。

張顥瀚否認貪汙，辯稱相關公費都用在公務上，沒有中飽私囊。檢察官認定張涉犯貪汙治罪條例利用職務機會詐取財物、刑法使公務員登載不實罪嫌疑重大，並有勾串證人、共犯及湮滅證據之虞，向基隆地院聲請羈押禁見獲准。陳姓助理10萬元交保，張母請回。

第20屆市議會第4次定期會30日開會，30、31日除聽取市長施政總報告及颱風專案報告，11月1日至12日市府各局處業務報案，13日至20日是市長施政總質詢，21日至28日審查預算，28日定期會結束。