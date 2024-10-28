無黨籍卻掛「民進黨唯一提名」 新埤鄉長判8月徒刑要入獄

屏東縣新埤鄉長潘和源前年以無黨籍競選，卻高掛「全力支持民進黨唯一提名」的布條，被依違反公職人員選舉罷免法起訴，一審獲判無罪，但二審逆轉改判8月徒刑，最高法院駁回上訴而定讞，潘確定要入獄。

潘和源前年以無黨籍身分參選新埤鄉鄉長選舉，他的胞妹為了助選，委託印刷廠印製競選布條，印刷廠便以潘和源之前委託製作的手搖旗等文宣品資料，為潘和源設計競選布條，布條上除印有潘和源姓名、人像及新埤鄉長候選人等文字、圖像外，布條上方還印製「全力搶救民進黨唯一提名」文字。

潘和源的胞妹以口述方式告知布條內容，潘和源得之後僅將「全力搶救」文字，改為「全力支持」，再由胞妹回傳給印刷廠，並同時訂購50條布條，事後再指示胞弟、胞妹開車於新埤鄉鄉內各村，懸掛競選布條。

當時一同競選的對手林愛玲發現後，報警處理，潘和源和胞弟、胞妹被檢方依違反選罷法起訴。一審依證人說法等證據資料，認為地區性小選區選舉，是否受政黨提名不是必然有利或不利於候選人，再者民進黨也沒有告發潘和源並非黨唯一提名的候選人。

一審指出，競選布條文字內容，難認損害其他候選人的名譽，或對民進黨產生損害，且也無從證明影響選民的選舉意向，因此判決潘和源、胞弟、胞妹等3人無罪。

案件上訴，二審認為政黨在現今民主政治扮演重要角色，經政黨推薦的候選人藉由選舉參與政治，是政黨政治的重要機制，對於政黨支持者而言，政黨效應往往比個人效應還高，經由政黨推薦的候選人，通常可獲得政黨支持者認同，而提高當選機會。

二審指出，民進黨為我國主要政黨之一，支持度在歷次民調中均名列前茅，尤其我國主要政黨間競爭激烈，各黨不乏堅定不移的「鐵粉」，候選人有無經民進黨提名參選，會牽動多數支持者投票意願，是影響選舉公平的重要因素。