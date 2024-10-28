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北檢查超思案約談陳吉仲林聰賢 黃國昌酸假動作不期待
台北地檢署偵辦超思與亮采進口雞蛋案，今天上午傳喚農業部前部長陳吉仲、中央畜產會前董事長林聰賢、農業部長陳駿季等3人到案。民眾黨立法院黨團總召黃國昌說，北檢拖了這麼久，現在終於醒來了，不過對於他們的偵辦，一點信心跟期待都沒有。
台北地檢署今年9月間，指揮調查局台北市調查處兵分14路搜索，並且約談畜產會、農業部公務員、超思與亮采公司人員共8名被告，今天上午則以被告身分傳喚陳吉仲、林聰賢、陳駿季等人到案，目前正在偵訊當中。
黃國昌上午在立法院受訪時直言，「拖了這麼久，終於醒來了」，公民的憤怒與社會輿論，台北地檢署放水一年多，現在終於聽進去了，不過對於他們的偵辦，一點信心跟期待都沒有，僅是做做假動作、花拳繡腿而已。
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