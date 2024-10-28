快訊

超越C羅成史上最醜雕像？ 「閃電俠」韋德自嘲：那個人是誰

女兒遭男強擄強抱…母怒「身障就算了？」 張善政說話了

聽新聞
0:00 / 0:00

北檢查超思進口蛋 今約談陳吉仲、陳駿季、林聰賢

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

台北地檢署偵辦超思進口蛋弊案，上月搜索農業部、中央畜產會及爭議廠商超思、亮采2家進口商，三名畜產會官員及五名業者被列為被告，現有涉案層級最高時任農業部畜牧司長張經緯列為證人，今天北檢再度出手，以被告身分約談農業部兩任部長陳吉仲、陳駿季及中央畜產會前董事長林聰賢到案。

台北地檢署偵辦進口雞蛋案，上月指揮調查局兵分14路搜索農業部、中央畜產會及超思、亮采兩進口商，約談3官員、5業者及員工共8人，全案朝貪瀆、加重詐欺及偽造文書等罪偵辦，檢方漏夜複訊後，諭令超思負責人秦語喬200萬元交保、限制出境出海；亮采負責人林宜龍100萬元交保；畜產會專員吳俊達、員工林昌憲各50萬、30萬元交保，其餘人請回。

遭請回者包括農業部副司長、時任中央畜產會執行長陳中興、家禽組組長龔榮太、亮采法人代表王朝輝等人，至於秦女的女兒吳諭非曾是畜產會採購雞蛋案接觸窗口，但她人在日本，將擇期通知到案說明。

檢調懷疑，2022年間，農業部為因應國內蛋荒，補助畜產會辦理雞蛋緊急調度產銷計畫，同年3至5月畜產會委請亮采進口雞蛋，8月至11月因日方代理商、亮采、超思三方合作關係，改以現貨購買向超思採購16批次、2500萬顆雞蛋，但超思2022年9月5日方成立，畜產會竟能「提前」一個月與超思簽約。

其次，當時畜產會向超思採購日本進口蛋，平均採購價每顆7.39元，高於亮采平均採購價6.9元，但畜產會僅與吳諭非電話確認便逕行採購，檢調因此懷疑超思、亮采從中提高採購價格，詐取畜產會上千萬元。當中採購程序有無違法？業者有無低價高報詐騙公款？檢調還要追查。

檢調持續偵辦超思進口雞蛋疑似弊案，今天上午傳喚時任畜產會董事長林聰賢（右）出庭應訊。記者許正宏／攝影
檢調持續偵辦超思進口雞蛋疑似弊案，今天上午傳喚時任畜產會董事長林聰賢（右）出庭應訊。記者許正宏／攝影
檢調持續偵辦超思進口雞蛋疑似弊案，今天上午傳喚現任農業部長陳駿季（圖）出庭應訊。記者許正宏／攝影
檢調持續偵辦超思進口雞蛋疑似弊案，今天上午傳喚現任農業部長陳駿季（圖）出庭應訊。記者許正宏／攝影
檢調持續偵辦超思進口雞蛋疑似弊案，今天上午傳喚時任農業部長陳吉仲（中）出庭應訊。記者許正宏／攝影
檢調持續偵辦超思進口雞蛋疑似弊案，今天上午傳喚時任農業部長陳吉仲（中）出庭應訊。記者許正宏／攝影

畜產會 超思 農業部

延伸閱讀

陳駿季不願編提高公糧價預算 李彥秀：要農民吐口水爭權益？

卓榮泰坦言班班有鮮乳欠思慮 陳駿季承諾明年更好規畫

2颱致災 陳駿季允最快9日公告高屏全品項現金救助

進口雞蛋案 陳駿季：未受傳喚、盼檢調釐清疑慮

相關新聞

高雄警官酒駕被自家人查獲影像曝 分局嚴懲兩大過免職

高市湖內警分局兩線兩星袁姓警務員，25日凌晨駕車搖晃，民眾攔下執行臨檢的苓雅分局員警檢舉因而查獲酒駕；分局今以袁警平時考...

北檢查超思案約談陳吉仲林聰賢 黃國昌酸假動作不期待

台北地檢署偵辦超思與亮采進口雞蛋案，今天上午傳喚農業部前部長陳吉仲、中央畜產會前董事長林聰賢、農業部長陳駿季等3人到案。...

北檢查超思進口蛋 今約談陳吉仲、陳駿季、林聰賢

台北地檢署偵辦超思進口蛋弊案，上月搜索農業部、中央畜產會及爭議廠商超思、亮采2家進口商，三名畜產會官員及五名業者被列為被...

4年輕人涉殺人未遂 法官裁定羈押禁見

台南市永康區發生一起殺人未遂案，王姓等4名年輕男子因感情糾紛起衝突，涉嫌持刀將被害人背部砍成重傷，警方獲報昨天將4人依殺...

用留置權反制房客提前解約 房東官司吞敗缺了2要件

對房東而言，能遇到準時繳房租而且愛惜房屋的租客，可說是天上掉下來的禮物，然而，實際上租賃產生的糾紛往往不勝枚舉，台中周姓婦人將一間房間分租給羅姓女子，羅女注重水質潔淨，因此在廚房裝了一台逆滲透淨水器，也給房東使用，羅女後來要提早退租搬走，找人來拆淨水器，房東認為還有租約糾紛拒絕給拆，羅女以肉身阻擋被房東控告涉嫌妨害自由罪嫌，原因是羅女阻礙她行使「留置權」，但最後房客卻獲判無罪確定，法官認為，房東缺了兩要件，根本不能行使留置權。

北檢續偵辦進口雞蛋案陳駿季等3人被傳喚 農業部：配合檢調

檢調持續偵辦超思進口雞蛋疑似弊案，今天上午傳喚農業部前部長陳吉仲、中央畜產會前董事長林聰賢，以及農業部長陳駿季3人出庭應...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。