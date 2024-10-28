北檢查超思進口蛋 今約談陳吉仲、陳駿季、林聰賢

台北地檢署偵辦超思進口蛋弊案，上月搜索農業部、中央畜產會及爭議廠商超思、亮采2家進口商，三名畜產會官員及五名業者被列為被告，現有涉案層級最高時任農業部畜牧司長張經緯列為證人，今天北檢再度出手，以被告身分約談農業部兩任部長陳吉仲、陳駿季及中央畜產會前董事長林聰賢到案。

台北地檢署偵辦進口雞蛋案，上月指揮調查局兵分14路搜索農業部、中央畜產會及超思、亮采兩進口商，約談3官員、5業者及員工共8人，全案朝貪瀆、加重詐欺及偽造文書等罪偵辦，檢方漏夜複訊後，諭令超思負責人秦語喬200萬元交保、限制出境出海；亮采負責人林宜龍100萬元交保；畜產會專員吳俊達、員工林昌憲各50萬、30萬元交保，其餘人請回。

遭請回者包括農業部副司長、時任中央畜產會執行長陳中興、家禽組組長龔榮太、亮采法人代表王朝輝等人，至於秦女的女兒吳諭非曾是畜產會採購雞蛋案接觸窗口，但她人在日本，將擇期通知到案說明。

檢調懷疑，2022年間，農業部為因應國內蛋荒，補助畜產會辦理雞蛋緊急調度產銷計畫，同年3至5月畜產會委請亮采進口雞蛋，8月至11月因日方代理商、亮采、超思三方合作關係，改以現貨購買向超思採購16批次、2500萬顆雞蛋，但超思2022年9月5日方成立，畜產會竟能「提前」一個月與超思簽約。