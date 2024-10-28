磁能車吸金案主嫌逃亡9年 違規過馬路遭北市警逮

磁能車吸金案主嫌65歲謝男遭通緝逃亡9年，近日因違規穿越馬路遭北市警攔查，他持偽造證件謊報身分仍被識破，並查出其為通緝犯，當場逮捕歸案和依法送辦。

台北市警察局文山第二分局今天透過新聞稿表示，轄下萬盛派出所長朱俊碩和員警景暐傑於5日下午2時許執行取締交通違規勤務，期間在文山區羅斯福路六段一帶發現有名男子未依行人號誌指示穿越道路，隨即趨前攔查。

違規男子在盤查過程中神情緊張且閃爍其詞，聲稱沒帶身分證件，只帶汽車駕照，還持偽造證件，並謊報友人身分，意圖規避查緝。

經警方現場查證發現，違規男子所報證號的國民影像和本人有異，且早已註銷，研判他謊報年籍資料，經不斷反覆詢問，坦承謊報友人身分並告知真實年籍資料。

經再度查證，警方發現違規男子因涉銀行法、商業會計法及偽造文書等罪，遭台北、新北地檢署於民國104年發布通緝，其為轟動一時的磁能車吸金案主嫌謝男，歷經9年不斷使用假證件躲避追捕，最終仍難逃法網，警方當場將他逮捕歸案，並依偽造文書罪嫌移送偵辦。

據了解，謝男自稱現在是某保養品公司的執行長，家住新北市板橋區的他，當天到北市文山區是要支付貨款。

慶驊國際能源公司與台灣新動力公司多年前以磁能車為幌子，標榜不需加油、不必充電就能行駛，涉嫌用老鼠會方式對外吸金詐財逾新台幣上億元，但檢調搜索追查發現，磁能車實際騎乘3分鐘就不會動，直接戳破謊言。