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找護士理論稱有凶器、要殺豬 莽漢違反醫療法判刑4月

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市阮姓男子認為林姓護理師，欺負他住院的母親，到護理站找林女理論時，指身上有凶器「我要殺豬」。阮男還用腳踹護理站辦公隔板，用手撥亂桌上病歷觸法。基隆地院審理後，依違反醫療法判刑4月，可易科罰金。全案可上訴。

檢察官起訴指出，阮男去年5月8日上午11時許，因不滿林姓護理師對他住院的母親照護方式，兩人在基隆長庚醫院亞急性呼吸照護病房發生口角。阮男作勢毆打林女，並對她出言恫嚇，樓下有帶兄弟及議員，身上有凶器，「我要殺豬」等話。

張姓護理師上前阻擋阮男威脅林女，阮男心有未甘，出腳猛力踹踢病房護理站辦公隔板，並出手橫掃撥亂桌上的病歷文件，妨害護理人員執行醫療業務。最後由保全制止並報警。員警將阮男帶回調查後送辦。

檢察官偵訊時，阮男坦承有作勢攻擊林女，以及踹踢護理站辦公隔板，但否認有恐嚇或違反醫療法犯行，辯稱經朋友告知，他的母親被林女欺負，才會找她質問。林女一直不承認，他覺得沒醫德，才會作勢攻擊，但林女跑開，他並沒有攻擊她，也無恐嚇之意。

檢方依據醫院監視器畫面，以及林姓、張姓護理事證詞，認定阮男對醫事人員施以強暴、恐嚇妨害執行醫療業務，涉嫌違反醫療法，向基隆地院聲請簡易判決處刑。

法官指出，林姓護理師證稱，聽到阮男說「身上有帶凶器，我要殺豬」時，感到非常害怕，又見阮男作勢攻擊，出腳踹踢病房護理站辦公室隔板，撥亂辦公桌病歷文件，依社會一般觀念，顯有加害他人生命、身體之意，林女證稱心生畏懼，符合常情。阮男辯稱是在開玩笑，顯係事後推諉卸責之詞，不足採信。

法官審酌阮男僅因細故，就以強暴舉動、恐嚇言詞，妨害護理師執行醫療業務，不僅對林造成莫大心理陰影與負擔，中斷醫事人員工作，也會波及其他接受醫療服務的病患，應予責難。

法官指阮男否認有恐嚇犯意，犯後態度不佳，另考量阮有妨害公務、傷害、妨害名譽、妨害自由等前科，兼衡犯罪動機、手段、國中畢業、未婚等情狀，判刑4月，如易科罰金，以1千元折算1日。

阮姓男子不滿基隆長庚醫院林姓護理師，照護他住院母親的方式，對林女說「我要殺豬」，還用腳踹護理站辦公隔板，用手撥亂桌上病歷觸法。基隆地院審理後，依違反醫療法判刑4月。聯合報系資料照片
阮姓男子不滿基隆長庚醫院林姓護理師，照護他住院母親的方式，對林女說「我要殺豬」，還用腳踹護理站辦公隔板，用手撥亂桌上病歷觸法。基隆地院審理後，依違反醫療法判刑4月。聯合報系資料照片
阮姓男子不滿基隆長庚醫院林姓護理師，照護他住院母親的方式，對林女說「我要殺豬」，還用腳踹護理站辦公隔板，用手撥亂桌上病歷觸法。基隆地院審理後，依違反醫療法判刑4月。聯合報系資料照片
阮姓男子不滿基隆長庚醫院林姓護理師，照護他住院母親的方式，對林女說「我要殺豬」，還用腳踹護理站辦公隔板，用手撥亂桌上病歷觸法。基隆地院審理後，依違反醫療法判刑4月。聯合報系資料照片

基隆 恐嚇 護理師

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