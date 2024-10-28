沒定檢遭罰...她不服「車被警查扣怎驗？」 法官撤罰了

一名陳姓小貨車的車主去年8月未依規定辦理車輛定檢，因逾期半年，收到罰單，被處1200元罰款，還要被註銷號牌，她不服，稱先前酒駕拒檢已被警扣車，還在打官司，車沒領回怎麼驗車？法官審理認為，客觀上確實有不可歸責的理由，同意撤罰。此案仍可上訴。

判決書指出，陳姓女車主擁有的自用小貨車應該在去年8月13日前後一個月定檢，卻未在限期內參加定期檢驗，今年4月台中區監理所開出裁決書，依違反道路交通管理處罰條例第17條第1項規定，裁罰1200元，並要註銷汽車牌照。她不服，指去年6月1日警方就以駕駛人拒絕酒測為由查扣車，沒車是要怎麼驗？因此向台中高等行政法院提出行政訴訟，要求撤銷原處分。

台中市交通事件裁決處認為違規屬實，指小貨車未依規定期限到檢，自可依法舉發，再者，若汽車因故停駛或依法令規定責令停駛時，應填具異動登記書，向公路監理機關辦理停駛登記，將號牌和行車執照繳存，如此可停徵牌照稅及燃料費，也無須投保強制責任險，更可避免逾期驗車而受罰，因此車被扣，不足以作為解免義務的責任。