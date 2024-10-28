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聘密醫看診 高雄霖園醫院詐千萬健保費

聯合報／ 記者張議晨／高雄報導

高雄霖園醫院外觀。翻攝自Google Map
高雄霖園醫院外觀。翻攝自Google Map

高雄市林園區霖園醫院被控涉聘請莊姓、黃姓密醫為患者開藥或診斷，並偽蓋其他醫師印章，近十年間共向健保署申報病房費一七九六萬餘元；高雄地方法院依詐欺、醫師法等罪，判莊等四人六月至一年八月不等徒刑，均宣告緩刑。可上訴。

霖園醫院目前正常營運中，吳姓院長也被檢方指控詐領保險金等，法院另案審理中。

檢調追查，霖園醫院有健保特約醫院資格，吳姓院長從二○一一年起至二○二○年間，先後聘請莊姓、黃姓、邱姓、方姓男子等不具醫師身分者擔任醫療秘書，涉於夜間值班期間，偽蓋其他正牌醫師職章為多名患者開藥或診斷；除聘請密醫外，該院還找無護理師資格的李姓女子為患者給藥、打點滴。

檢方還查出該院柯姓、張姓等患者痊癒後已不需要住院，但院方仍為這些患者開立就診資料，安排住院後再持假病歷向健保署申請醫療費用；患者出院後，再協助開立診斷證明書，以供後續申請保險金使用。

檢方根據護理資料、病歷比對等，認定他們犯罪事實明確，依普通詐欺罪、違反醫師法等犯行，將吳姓院長、醫護人員、患者等十七人依法提起公訴。

法院統計，莊男等人從二○一一年至查獲為止，近十年詐領病房費共一七九六萬餘元，李女涉詐欺部分則為一六二萬餘元。全案審理後，莊姓、黃姓、邱姓、方姓四名密醫依非法執行醫療業務罪，處八月至一年八月不等徒刑，李女等人則依詐欺取財罪判刑六月，得易科罰金，五人都獲緩刑。

健保署 患者 醫師

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