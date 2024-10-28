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館長槍擊案後重組 齊天會5人落網

聯合報／ 記者李隆揆／台北報導

竹聯幫和堂齊天會分子涉嫌在台北市林森北路「畫地為王」，專挑酒店無背景勢力業務幹部索討保護費，不配合即施暴；警方陸續查獲齊天會副會長張秉傑等五人到案，依組織犯罪等罪嫌移送法辦。

警方調查，四年前新北市發生「館長槍擊案」，竹聯幫和堂寶和會因涉案遭數波掃蕩，和堂成員四散避風頭，二○二一年創立「齊」字支會重振旗鼓，象徵齊心協力之意，相關堂口包括齊天會、齊心會、齊光會；其中齊天會多由和堂、天堂成員組成，創會會長「阿磊」吳俊磊、副會長「阿傑」張秉傑等，皆曾是天堂成員。

齊天會吸收不少年輕成員，去年警政署全國掃黑，曾查獲齊天會教唆少年砸店、擔任詐欺車手；組織原以新北新店為據點，因天堂原有勢力成員多依附台北市部分酒店，近年開始活躍中山區林森北路一帶。

今年八月，林森北路發生街頭鬥毆案，警方調查發現是從事酒店業幹的齊天會成員，去年起專挑街上拉酒客但無背景靠山、俗稱「名片黨」的業幹索討保護費，每月五千元；因最近景氣不佳，有些被害人不願再付錢，遭齊天會成員持刀棍痛毆、當街噴灑辣椒水。

其中兩名被害人遭打傷後，自行就醫並報案，警方查出還有至少五人受害，並找到另兩名被害人出面指控，八月、十月展開兩波拘捕，查獲張秉傑等五人到案，搜出刀棒、手機、簽單等證物，依違反組織犯罪、槍砲、恐嚇取財、傷害和妨害自由等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

竹聯幫 酒店

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