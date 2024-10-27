驚爆掏空18.9億？台中廣三SOGO今晚發3點聲明

經營台中廣三SOGO的廣三SOGO日籍董事長原島榮一涉拒收回廣三股東3.58億元特別股價金，掏空廣三18.9億元涉嫌背信，近日緩起訴。廣三SOGO今晚發出3點聲明，強調，廣三SOGO一直以來營運完全正常，消費者及合作櫃位廠商權益不受影響。

廣三SOGO聲明如下：

1. 該案係本公司台、日間股東內部股權之鬥爭，而衍生出本件之糾紛，然雙方歷經數次溝通後已於民國113年5月下旬達成和解，並已收回特別股及普通股，現階段廣三SOGO之股權台方股東已完全退出，日方股東持有100%。 2. 本公司一直以來營運完全正常，不受事件之任何影響，也未積欠任何櫃位廠商任何帳款，本公司營運皆為正常，公司也不存在掏空18.9億乙事及背信等相關違法之事件，本案件台中地檢署檢察官於113年5月已緩起訴處分結案。 3. 廣三SOGO營運一切正常，消費者及合作櫃位廠商相關權益完全不受任何影響。