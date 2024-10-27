快訊

康芮恐成57年來首個11月登陸颱風 周四變天豪雨炸3地「下到紫爆」

即起國道展開「未繫安全帶」交通大執法 昨天深夜3小時取締243件

聽新聞
0:00 / 0:00

驚爆掏空18.9億？台中廣三SOGO今晚發3點聲明

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

經營台中廣三SOGO的廣三SOGO日籍董事長原島榮一涉拒收回廣三股東3.58億元特別股價金，掏空廣三18.9億元涉嫌背信，近日緩起訴。廣三SOGO今晚發出3點聲明，強調，廣三SOGO一直以來營運完全正常，消費者及合作櫃位廠商權益不受影響。

廣三SOGO聲明如下：

1. 該案係本公司台、日間股東內部股權之鬥爭，而衍生出本件之糾紛，然雙方歷經數次溝通後已於民國113年5月下旬達成和解，並已收回特別股及普通股，現階段廣三SOGO之股權台方股東已完全退出，日方股東持有100%。

2. 本公司一直以來營運完全正常，不受事件之任何影響，也未積欠任何櫃位廠商任何帳款，本公司營運皆為正常，公司也不存在掏空18.9億乙事及背信等相關違法之事件，本案件台中地檢署檢察官於113年5月已緩起訴處分結案。

3. 廣三SOGO營運一切正常，消費者及合作櫃位廠商相關權益完全不受任何影響。

台中廣三SOGO百貨。記者曾健祐／攝影
台中廣三SOGO百貨。記者曾健祐／攝影
台中廣三SOGO百貨。記者曾健祐／攝影
台中廣三SOGO百貨。記者曾健祐／攝影

SOGO 掏空 消費者

延伸閱讀

獨／掏空廣三SOGO18.9億 日籍負責人手寫「背信」成破案關鍵

學者批大法官：掏空立院職權 「赤裸」維護行政權

台灣前五大藥品商前董座夫妻涉掏空 「亞東失智名醫」送辦

SOGO周年慶優惠拚出史上最殺 霸氣喊比出國買還便宜

相關新聞

驚爆掏空18.9億？台中廣三SOGO今晚發3點聲明

經營台中廣三SOGO的廣三SOGO日籍董事長原島榮一涉拒收回廣三股東3.58億元特別股價金，掏空廣三18.9億元涉嫌背信...

廢油水趁雨天偷排入後勁溪 不肖業者售廢油海撈166萬…認罪獲緩刑

高雄陳姓廢棄物清除業者在廠房貯存廢切削油，廢棄物許可證到期後，卻私設管道趁雨天將廢油水混合物排入楠梓區後勁溪，高雄地院審...

趁雨天排放入溪…高雄廢棄物業者違法排廢油水 獲利逾百萬遭判刑

陳姓廢棄物清除業者涉嫌將廢油水趁雨天排入高雄楠梓區後勁溪支流，再將油水分離出的廢切削油販售，獲利逾百萬元。經橋院審理，依...

士林地院萬聖節法治教育 法官們COSPLAY魯夫、索隆、香吉士

士林地法院昨結合台北市天母地區萬聖節活動，舉行「童話法庭小小法官奇幻冒險」，士林地方法院團隊COSPLAY航海王經典角色...

北市7旬翁加line「Millennium」 不認識對方就欲匯款30萬

台北市70歲扶姓老翁日前奔至中正區元大銀行，稱要匯款30萬元，行員認定他說詞怪異，且是要匯款給沒有見過的人，報警處理。轄...

高雄霖園醫院密醫看診近10年 詐1796萬健保費5人被判刑

高雄市林園區霖園醫院被控聘請莊姓、黃姓密醫值班，為多名患者開藥或診斷，之後再偽蓋其他醫師印章，成功向健保署申報病房費共1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。