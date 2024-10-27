廢油水趁雨天偷排入後勁溪 不肖業者售廢油海撈166萬…認罪獲緩刑

高雄陳姓廢棄物清除業者在廠房貯存廢切削油，廢棄物許可證到期後，卻私設管道趁雨天將廢油水混合物排入楠梓區後勁溪，高雄地院審理後，依非法處理廢棄物罪判1年8月，法官還給他緩刑3年，並向公庫支付10萬元。

陳姓業者領有乙級廢棄物清除許可證，許可到前年4月20日到期，但他在到期日前，陸續將收購來的廢切削油囤放在承租的倉庫內，直到許可證到期後，仍未處理這批廢油，僅以靜置方式使油水分離，產出廢油水物及純度較高的廢切削油等。

事後陳男在廢棄物清除許可證到期後，私下從廠房埋設管線接上國道1號溝渠，利用雨天掩護，將廠區的廢油水混合物、廢切削油等汙水排到溝渠，之後再流入後勁溪、台灣海峽，直到前年9月3月，排放行為才被保七總隊查獲。

除排放廢水外，陳還將廢切削油裝入貝克桶，以每桶（50加侖）100元至400元價碼，出售給潘姓、陸姓下游業者，靠偷排廢油水、出售廢油等方式，獲利166萬500元。橋頭地檢署偵辦時，陳男坦承偷排廢油水、非法出售廢油，被檢方依非法處理廢棄物罪嫌起訴。

高雄地院審理後，法官審酌陳男犯後始終坦承犯行，且將留存廠房內廢棄物全數清理完畢，考量陳男犯罪動機及廢棄物對環境造成危害程度等情形，依非法處理廢棄物罪處陳男1年8月徒刑，緩刑3年，並向公庫支付10萬元，可上訴。