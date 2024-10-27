士林地院萬聖節法治教育 法官們COSPLAY魯夫、索隆、香吉士

士林地法院昨結合台北市天母地區萬聖節活動，舉行「童話法庭小小法官奇幻冒險」，士林地方法院團隊COSPLAY航海王經典角色，院長彭幸鳴扮演魯夫，行政庭長蔡守訓扮演索隆，法官主持活動有獎徵答，法庭、調解室等設置遊戲關卡推廣兒少保護與法律常識，戶外攤位也推廣國民法官制度，深受大小朋友歡迎。

士林地院每年萬聖節結合天母地區社區盛事，推廣法治教育，昨參與天母商圈活動，打造童話法庭「小小法官奇幻冒險」，計有11個闖關及活動攤位，寓教於樂，發送糖果並提供精美的獎品，讓小朋友輕鬆學法律，知法守法安心長大。

少年調查官邱正昕以嘻哈說唱炒熱氣氛，院長彭幸鳴扮演魯夫，帶領同仁精心裝扮的一群小魯夫們，就像有伸縮自如的橡膠果實功能的團隊；行政庭長蔡守訓扮演頂尖的三刀流「索隆」、審判長陳文通扮演獨特踢技的「香吉士」，為「魯夫」的得力左右手；法官李正紀則扮演魯夫的啟發者「紅髮傑克」，曾書記官長扮演可愛的萬靈藥「喬巴」，程法警長扮演正義化身「海軍大將」，團隊以航海王舞蹈「草帽一行人正義舞步」登場，並邀請現場小朋友共舞；接著由李正紀法官主持有獎徵答，將活動帶至高潮。

士林地院邀同台北市政府衛生局、社會局家庭暴力暨性侵害防治中心、警察局少年警察隊、少輔會、聯合醫院昆明防治中心、北區少年服務中心、現代婦女基金會等單位，共同參與本次活動。

法庭、調解室及Windy House設有「小小法官COSPLAY」、「情緒怪物驚魂夜」、「航海王-航向正義的航道」等3項關卡，結合兒少保護與法律常識，小朋友們變身小小法官開心合照，認識法庭配置，瞭解不同顏色法袍代表的身分。戶外部分則設有8個互動式情境遊戲及闖關活動攤位，推廣拒絕貪汙、國民法官制度等，活動歷時4小時，人潮絡繹不絕，深受大、小朋友歡迎，各式宣導品也讓民眾滿載而歸。

士院指出，深為社區一分子，積極參與社區事務，透過遊戲及活動讓民眾走入法院，拉近彼此距離，看見司法人員人性化的一面，也寓教於樂，期盼法治教育從小紮根，每位小小法官都成為法治的種子，在正向的環境中健全發展，勇於追尋人生的偉大秘寶ONE PIECE！

士林地方法院結合台北市天母地區萬聖節活動，舉行「童話法庭小小法官奇幻冒險」推廣法治教育。圖／士院提供