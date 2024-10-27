高雄霖園醫院密醫看診近10年 詐1796萬健保費5人被判刑

高雄市林園區霖園醫院被控聘請莊姓、黃姓密醫值班，為多名患者開藥或診斷，之後再偽蓋其他醫師印章，成功向健保署申報病房費共1796萬餘元，高雄地院審理後，依詐欺、醫師法等罪，判莊男等5人6月至1年8月徒刑，均宣告緩刑，至於該院吳姓院長，則另案審結。

檢調追查，有健保特約醫院資格的霖園醫院，該院吳姓院長從2011年起至2020年間，先後聘請莊姓、黃姓、邱姓、方姓男子等不具醫師身分者擔任醫療秘書，於夜間值班期間，為多名患者開藥或進行診斷。

之後莊男等人看診所寫的臨時醫囑及病歷資料，再偽蓋其他醫師職章，由醫院持這些病歷資料向健保署申請健保醫療病房費用；另院內再聘請李姓女子負責為患者給藥、打點滴。

2022年2月，調查局航高站接獲線報，由高雄地檢署指揮搜索，帶回醫院吳姓院長、醫護人員、患者等10多人偵詢，吳姓院長坦承聘請莊姓、黃姓、邱姓、方姓男子等人擔任醫療秘書，幫院內病患看診。

檢調另查出，該院柯姓、張姓等患者，完成治療後已不需要繼續住院，但院方仍為這些患者開立不實就診資料，安排住院後再持假病歷向健保署申請醫療費用，患者出院後，再協助開立診斷證明書，以供後續申請保險金使用。

檢方根據護理資料、病歷比對等，認定他們犯罪事實明確，依普通詐欺罪、違反醫師法等犯行，將吳姓院長、醫護人員、患者等17人依法提起公訴。

高雄地院審理後，針對莊姓、黃姓、邱姓、方姓、李姓女子等人違反醫師法、詐欺等罪部分先行審結；法官統計，莊男等人從2011年至查獲為止，10年詐領病房費共1796萬3135元，李女涉詐部分則為162萬6480元。