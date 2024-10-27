補教老師裝假律師騙倒太陽能大廠 詐欺慣犯審理時死亡

無律師執照的前補教老師張簡裕軒（原名張簡復中），自稱為輔大法律系博士班學生，還為某律師事務所法務長，成功錄取某太陽能大廠法務人員，後來因請假頻繁，才被識破是冒牌律師，張簡裕軒被依詐欺罪判刑6月，併科罰金22萬元，他不服上訴，卻於上訴期間死亡，法院最終公訴不受理。

張簡裕軒曾於公職補習班、學校教法律，2016年因假冒律師，偽刻其他律師及事務所印章對外收費接案，遭高雄地方法院判刑1年，法官考量他有法律碩士學位，又認罪和解，輕判緩刑2年。

但緩刑期間，張簡裕軒又多次涉入詐騙，曾在多位高市議員服務處提供法律諮詢，向前來求助的民眾誆稱是執業律師，被害人先後支付上萬元後受騙，因涉犯詐欺罪，多次進出地檢署、法院。

2021年10月間，高雄某太陽能大廠應徵法務人員，張簡裕軒在人力銀行網站看到徵才訊息，便自稱是某法律事務所法務長，現就讀輔仁大學法律系博士班，還曾是某事務所長特助。

為求面試順利，張簡裕軒還偽造事務所在職證明書、法律系博士班學生證影本等證明，成功取信該廠面試主管，順利錄取該太陽能廠法務人員。

2021年11月13日張簡裕軒上工後，隔年2月至5月卻時常請假，導致手中工作都無法如期完成，後來做不到半年就口頭請辭。

後來任職公司主管搜尋他的名字，才發現他曾假冒律師行騙上過新聞，且輔大博士班學及早遭開除，也未在法律事務所任職，蒐集資料後對張簡裕軒提告詐欺，雄檢偵辦時，張簡裕軒認罪，被檢方依詐欺罪嫌起訴。