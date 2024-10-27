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大陸漁工擅自上岸買早餐...途中搭訕並環抱少年 犯兩罪被辦
中國大陸蔣姓漁工從基隆正濱漁港上岸買早餐，途中搭訕16歲少年時，強行環抱少年觸法。基隆地方法院審理後，依違反兩岸人民關係條例及刑法強制罪，處應執行拘役80日，可易科罰金。緩刑2年，但命支付公庫1萬元。全案可上訴。
蔣姓漁工112年10月2日上午6時許，隨著工作的的漁船進入正濱漁港，等漁船靠岸後，自行下船到鄰近的中正路買早餐。
蔣男走到基隆市公車二信分社站牌時，看到16歲簡姓少年正在等公車，上前他攀談，並趁簡姓少年未及防備時，張開雙手環抱簡姓少年。少年多次以言語拒絕，蔣才罷放手，自行走回漁港上船。
簡姓少年事後報案，警方循線追查，調閱道路監視器畫面查出蔣的身分，製作筆錄後送辦。基隆地檢署檢察官偵訊後，認定蔣男涉犯違反台灣地區與大陸地區人民關係條例規定，應依入出國及移民法，另涉犯刑法強制罪。
法官審理後指出，大陸漁工因無法暫置原雇用漁船，或隨原雇用漁船出港作業者，得分別依規定就醫、上岸避難或至臨時安置處所臨時暫置外，不得擅離暫置場所。蔣男行為違反修正前入出國及移民法第74條後段，未經許可進入台灣地區罪。
蔣男明知少年未滿18歲，強行環抱少年，法官檢視事證，也認定犯兒童及少年福利與權益保障法、刑法的成年人故意對少年犯強制罪。
法官審酌蔣男犯罪動機、手段、坦承犯行，自述小學畢業、家庭經濟普通等情狀，違反兩岸人民關係條例，未經許可進入台灣地區，處拘役50日。犯成年人故意對少年犯強制罪，處拘役50日。應執行拘役80日，如易科罰金，以1千元折算1日。
法官另考量蔣男無前科，因一時失慮觸法，犯後有悔意，認為經過偵審程序及判刑，當知所警惕，宣告緩刑2年。為確保蔣男能記取教訓，並建立正確觀念，避免再犯，命於判決確定日起1年內，向公庫支付1萬元。
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