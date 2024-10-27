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影／新莊警匪追逐 酒駕累犯大叔拒檢重罰10萬以上

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市新莊區昨天有1名56歲徐姓男子酒駕拒檢逃逸，騎機車亂竄上演警匪追逐，引起民眾關注、拍照上傳網路，最後被攔截圍捕壓制上銬，酒測值每公升1.16毫克且是累犯，罰款將超過10萬元並扣車、吊扣駕照。

徐男昨天傍晚5時許在新莊區龍安路，騎機車搖搖晃晃，光華派出所員警發現後鳴笛示意停車受檢，他卻立刻加速逃逸，警方通報攔截圍捕，沒多久便在光明路把人車攔下，4名警員圍上前壓制上銬，後方還有巡邏車鳴笛趕抵，引起許多民眾停下圍觀。

徐男身上明顯濃厚酒味，測得呼氣酒精值每公升1.16毫克，警詢後被依公共危險罪嫌移送新北地檢署偵辦。由於他是10年內第2次酒駕，依法採最高額罰鍰9萬元，還要扣車、吊扣駕駛執照1至2年；拒檢逃逸加開1萬元以上3萬元以下罰鍰。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

56歲徐姓男子昨天在新莊酒駕拒檢，騎機車逃逸上演警匪追逐，引起民眾圍觀、拍照上傳網路，最後被攔截圍捕壓制上銬，酒測值1.16毫克且是累犯，罰款將超過10萬元並扣車、吊扣駕照。記者林昭彰／翻攝
56歲徐姓男子昨天在新莊酒駕拒檢，騎機車逃逸上演警匪追逐，引起民眾圍觀、拍照上傳網路，最後被攔截圍捕壓制上銬，酒測值1.16毫克且是累犯，罰款將超過10萬元並扣車、吊扣駕照。記者林昭彰／翻攝
56歲徐姓男子昨天在新莊酒駕拒檢，騎機車逃逸上演警匪追逐，最後被攔截圍捕壓制上銬，酒測值1.16毫克且是累犯，罰款將超過10萬元並扣車、吊扣駕照。記者林昭彰／翻攝
56歲徐姓男子昨天在新莊酒駕拒檢，騎機車逃逸上演警匪追逐，最後被攔截圍捕壓制上銬，酒測值1.16毫克且是累犯，罰款將超過10萬元並扣車、吊扣駕照。記者林昭彰／翻攝

罰款 酒駕

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