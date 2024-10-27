影／曾釀伊拉克一家2死1傷…台中這路口違規大減6成

伊拉克季姓男子一家三口在前年底步行經過北區英才、學士路口時，遭公車撞上，釀兩死一傷，警方從今年7月起，在該路口設置科技執法設備，對比設置前的交通違規數，已下降62％，事故數也比未設置前減少3件。

第二警分局統計，今年7月在學士、英才路啟用科技執法設備，每月平均舉發170件交通違規，較啟動前偵測違規，每月約450件減少280件，降幅62％；另外交通事故7至9月共發生4件，較前3個月7件相比，更減少為3件，事故減少43%，，取締件數、事故件數都遞減。

二分局分析，英才路與學士路在今年7至9月交通違規取締案件，取締件數512件中，以機車騎士未依規定兩段式左轉219件最多、闖紅燈126件居次，判斷該處鄰近中國醫藥大學，大學生疏忽交通違規，未來警方將進入校園，列為重點宣導場所。

二分局強調，設置科技執法設備目的，不是要開罰單，主要是讓用路人養成遵守交通規則的良好習慣，從根本導正錯誤的駕駛習慣，才能大幅降低車禍事故的發生。

另外提醒台中市現有41處路口科技執法，預計於今年12月1日預計再啟用27處，北區有4處科技執法，相關宣導說明內容，將陸續上架第二分局臉書專頁供民眾觀賞、參考，提醒民眾勿心存僥倖而違規。