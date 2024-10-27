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影／曾釀伊拉克一家2死1傷…台中這路口違規大減6成

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

伊拉克季姓男子一家三口在前年底步行經過北區英才、學士路口時，遭公車撞上，釀兩死一傷，警方從今年7月起，在該路口設置科技執法設備，對比設置前的交通違規數，已下降62％，事故數也比未設置前減少3件。

第二警分局統計，今年7月在學士、英才路啟用科技執法設備，每月平均舉發170件交通違規，較啟動前偵測違規，每月約450件減少280件，降幅62％；另外交通事故7至9月共發生4件，較前3個月7件相比，更減少為3件，事故減少43%，，取締件數、事故件數都遞減。

二分局分析，英才路與學士路在今年7至9月交通違規取締案件，取締件數512件中，以機車騎士未依規定兩段式左轉219件最多、闖紅燈126件居次，判斷該處鄰近中國醫藥大學，大學生疏忽交通違規，未來警方將進入校園，列為重點宣導場所。

二分局強調，設置科技執法設備目的，不是要開罰單，主要是讓用路人養成遵守交通規則的良好習慣，從根本導正錯誤的駕駛習慣，才能大幅降低車禍事故的發生。

另外提醒台中市現有41處路口科技執法，預計於今年12月1日預計再啟用27處，北區有4處科技執法，相關宣導說明內容，將陸續上架第二分局臉書專頁供民眾觀賞、參考，提醒民眾勿心存僥倖而違規。

台中豐原客運陳姓司機在2022年底，開公車行經北區英才、學士路口貿然左轉，輾斃走斑馬線李姓女子、一歲兒子，僅伊拉克籍季姓丈夫倖存，引發社會討論「行人地獄」話題，屬矚目案件，一審依過失致死罪，判陳1年4月徒刑，二審因陳承諾賠償100萬元給家屬，達成和解，二審宣告陳緩刑5年，緩刑期間依調解條件支付賠償金。

台中市北區英才、學士路口設置科技執法設備，設置後交通違規數、事故數明顯減少。圖／第二警分局提供
台中市北區英才、學士路口設置科技執法設備，設置後交通違規數、事故數明顯減少。圖／第二警分局提供
台中市北區英才、學士路口設置科技執法設備，警方深入鄰里宣導。圖／第二警分局提供
台中市北區英才、學士路口設置科技執法設備，警方深入鄰里宣導。圖／第二警分局提供
台中市北區英才、學士路口設置科技執法設備，設置後交通違規數、事故數明顯減少。圖／第二警分局提供
台中市北區英才、學士路口設置科技執法設備，設置後交通違規數、事故數明顯減少。圖／第二警分局提供
台中市北區英才、學士路口設置科技執法設備，設置後交通違規數、事故數明顯減少。圖／第二警分局提供
台中市北區英才、學士路口設置科技執法設備，設置後交通違規數、事故數明顯減少。圖／第二警分局提供

交通事故 交通違規 科技執法

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