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錢滾錢？幫貸款還代操虛擬貨幣 台中失業男險中計

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導

台中市后里區一名26歲張姓男子求職不順，上網借貸，詐團假冒的理專聲稱可協助借貸並代操買賣虛擬貨幣，男子認為可獲取生活費，到銀行申請綁定約定帳戶，行員察覺有異戳破騙局。警方表示，詐騙金錢外還會騙帳戶，要留意。

豐原警分局豐原派出所警員蘇子豪、黃方峦22日上午11時許獲報，有男子至郵局欲申請綁定帳戶，疑似遭詐騙，需警方協助。

警方調查，待業中的26歲張姓男子因求職不順，且戶頭積蓄已見底，便上網急尋借貸資訊，並主動與願意提供低利貸款的公司聯繫。

「理財專員」佯稱能助張男美化信用紀錄，提高貸款額度，又指示張男至某虛擬貨幣投資平台註冊帳戶，帳號密碼交由該公司操作，之後貸款資金會投入該平台內，錢滾錢。

張男聽到有「無本生意」的賺錢方式心動不已，立即依該理專指示前往銀行辦理約定帳戶綁定手續。幸行員發現張男綁定帳戶用途有異，懷疑有遭詐情事，通報警方處理。

員警以分享過去受理遭詐案件，網路類似新聞案例的方式勸說，提醒張男詐團不只騙錢，還會騙帳號，稍有不慎可能淪為人頭帳戶，成為洗錢後的犧牲者，張男聞訊後十分認同警方的分析，放棄約定帳戶。

豐原分局統計，今年1至9月成功攔詐金額高達8807萬元，警方呼籲，詐騙手法日新月異，民眾切勿輕易聽信來路不明的指示，應多方查證、小心行事，避免掉入詐團的話術中，遭利用淪為人頭帳戶得不償失，更因此吃上官司。

豐原警方勸阻待業男子，不要被詐騙集團利用，到銀行綁定帳戶，男子同意。圖／豐原分局提供
豐原警方勸阻待業男子，不要被詐騙集團利用，到銀行綁定帳戶，男子同意。圖／豐原分局提供

虛擬貨幣 詐騙 豐原

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