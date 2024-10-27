司法官離職潮熱度不減 2女力換跑道披律師戰袍

今年司法官轉戰跑道、改披律師戰袍熱潮依舊不減，歸咎因素除收案量屢創新高外，偵查審判不夠獨立、人事體制等問題，皆是影響優秀人才流失，包括台灣高等法院刑庭法官邱筱涵，台北地檢署前黑金專組檢察官朱旳、台北地院民事庭法官陳裕涵，近期都轉換跑道改披律師戰袍。

憲法法庭上月判決死刑不違憲，但嚴格限縮死刑條件，不僅被外界質疑是實質廢死，更讓民眾對司法無法信任。資深司法人員說，司法公信力就像皇后的貞操，不容懷疑，有司法官在偵審案件時，明顯感受有外部勢力影響，在與上級理念不合的情況下，可能因案件性質被貼上標籤檢視，索性選擇離去。

高院前法官邱筱涵曾任司法院刑事廳調辦事法官、台北地院審判長、法官協會理事。她在司法院刑事廳期間，負責各項重大法案研擬修訂，審理過重大貪汙、跨國人口販運、毒品走私等重大矚目案件，刑事經驗豐富，原是法院明日之星，前不久也閃辭法官，轉當在野法曹，令法界頗為震驚。

曾任北檢檢肅黑金專組的檢察官朱玓，支援偵辦過京華城容積率案、台北市議員陳重文涉貪案，萬華鑽石大樓員警貪汙案、富南斯集團吸金案，偵查實務歷練完整；她在公訴期間，蒞庭過國寶團總裁朱國榮松崗內線交易案、兆豐金前董事長蔡友才接受不當招待案，具有金融專業。她深感近年司法圈內部體制不完備，且還有家庭因素考量，毅然決定離開公職。