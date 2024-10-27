影／微型二輪電車11月底納管 北屯今年19起酒駕132件違規

「微型電動二輪車」從今年11月30日起比照機車納管、投保強制險。警方統計，今年北屯有19件民眾騎乘該類電車酒駕案件、132件交通違規，提醒使用該類電車的用路人，雖然無需駕照，但仍須遵守交通規則。

第五警分局指出，微型電動二輪車（俗稱微電車）不用駕照，最快行駛速度可達每小時25公里，部分駕駛人抱持僥倖心態，認為未懸掛車牌警方難以取締，除常造成交通事故外，酒駕、違規狀況不少。

第五警分局統計，今年截至9月30日止，已取締19件微電車酒駕，10件未依規定配戴安全帽，37件違規停車，共計132件交通違規。

五分局提醒，騎乘微電車上路應配戴合格的安全帽，後座不可載人，不得擅自變更電子控制裝置、原有規格，時速最高不得超過每小時25公里。

此外警方也將持續嚴格掃蕩微電車酒駕行為，酒駕除處以1200至2400元罰鍰外，駕駛人更可依公共危險罪送辦。

五分局說，從今年11月30日起，微電車將比照機車正式納管，需完成掛牌、投保強制險才可以上路騎乘。所有微電車的車主，都須在11月29日前至監理機關完成掛牌程序，否則11月30日起就不能合法上路。

依道路交通管理處罰條例第71-1條規定，微電車未依規定領用牌照行駛，除會被開罰1200元到3600元外，車輛也會被移置保管。