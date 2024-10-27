台中廣三SOGO 驚爆掏空18.9億

台中廣三ＳＯＧＯ百貨的廣三崇光公司驚爆遭掏空十八點九億元。記者曾健祐／攝影

經營台中廣三ＳＯＧＯ的廣三崇光公司驚爆遭掏空十八點九億元，日籍負責人原島榮一為投資「高鐵娛樂城」增資發行特別股卻反悔不收回，想規避支付三點五八億元價金，擅自轉移百貨經營權股權，涉及掏空遭檢方偵辦，檢察官考量原島與被害人和解，並填補損失，近日依背信罪對原島、廣三陳姓前副總及謝姓現任財務副理處分緩起訴。

檢方調查，原島榮一持有廣三崇光六成股分，公司因疫情、參與「高鐵娛樂城」投資案發行特別股增資，答應股東得於六個月後請求公司收回，但原島事後反悔挨告，法院判廣三崇光應給付四間擔任股東的公司三點五八億元。

二○二二年原島在民事一審宣判前就研判可能敗訴，為規避支付三億多元價金、遭查封資產，涉與陳男、謝男共謀掏空廣三崇光，將資產移轉到集團其他公司。

檢調查出，廣三崇光以各樓層櫃位營收抽成為主要收入，原島二○二二年七月在百貨地下室設立「第一崇光公司」，要求百貨櫃位換約，包括行動支付、刷卡機都換成第一崇光、韋豐利公司，連百貨經營權都委託給兩間公司。

檢調分析金流，發現廣三崇光營收自同年九月起巨額下降，第一崇光則大幅上升，九月周年慶時廣三崇光刷卡機金額僅一五九萬元，與前兩年九月各達五點六九億元、六點三三億元落差極大，且至二○二三年底，廣三崇光刷卡機收入僅八二九萬多元，第一崇光高達卅九億多元。

另外，原島和謝男將廣三崇光持有十三億元的第一大國際公司股分，以假買賣轉移至第一崇光，又將廣三崇光名下一戶房產以不到市價八折、僅三千多萬元賣給原島的另間公司，連同百貨五點六四億元營收，共掏空廣三崇光十八億九千多萬元。

廣三ＳＯＧＯ是不少台中人回憶，也是中部重要商場，全案涉及龐大金流，台中地檢署出動曾偵破全台斃死豬集團的檢察官黃裕峯、曾辦頂新劣油案檢察官林彥良，以及金流高手檢察官張富鈞偵辦，今年四月赴廣三崇光搜索，查扣合約、營運資料及會議紀錄。