司法官又出走 3檢審轉當律師

今年司法官轉戰跑道、改披律師戰袍熱潮依舊不減，歸咎因素除收案屢創新高外，偵審不夠獨立、內部體制不公等，都是影響優秀人才流失主因，包括台灣高等法院刑庭法官邱筱涵，台北地檢署前黑金專組檢察官朱玓、台北地院法官陳裕涵，近期都轉往民間擔任律師。

近來檢廉傾全力偵辦民眾黨主席柯文哲涉貪，但對於超思雞蛋、疫苗採購等重大弊案卻「輕輕帶過」，還有不少各縣市民代遭偵辦詐領助理費，但比例似乎「藍大於綠」，檢方難免被質疑有政治立場，讓不少檢察官無端被貼上顏色標籤。

曾在北檢檢肅黑金專組擔任檢察官的朱玓，支援偵辦過京華城容積率案、台北市議員陳重文涉貪案，，是公認顏值與專業兼具的檢座。她深感司法圈內體制問題不少，毅然離開公職，實現公平正義。

朱玓在蒞庭im.B吸金案時，認識台北地院承審法官許芳瑜，許芳瑜先生陳裕涵是北院前民庭法官，因理念與朱玓相同，兩人決定合夥開設律師事務所。

高院前法官邱筱涵曾任司法院刑事廳調辦事法官、台北地院審判長、法官協會理事。她在司法院刑事廳期間，負責各項重大法案研擬修訂；另審理過重大貪汙、跨國人口販運、毒品走私等矚目案件，原是法院明日之星，前不久也閃辭法官，轉為在野法曹，震撼司法圈。