筆記寫「背信」 成廣三SOGO案破案關鍵

台中廣三SOGO百貨。記者曾健祐／攝影

二○二一年風光拿下「高鐵娛樂城」標案的廣三崇光、第一大國際公司日籍董事長原島榮一，因拒收回廣三股東三點五八億元特別股價金，竟掏空十八點九億元，因全案偵辦難度高，檢調查扣原島一紙手寫漢字「背信」筆記，成為關鍵證據。

台中「高鐵娛樂購物城」號稱全台高鐵站區最大招商案，交通部鐵道局二○二一年十一月和第一大國際開發簽約，至今年六月廿一日取得建照、卅日動土，預計二○二六年中完工營運。

廣三崇光拒收回三點五八億元特別股，民事官司自二○二二年起打到第三審才確定，期間告訴人律師發現原島榮一疑有脫產、掏空行為，因而向檢方告發。

據了解，台中地檢多次向法院聲請搜索票都被駁，但檢方發現廣三產權遭掏空，侵害廣三ＳＯＧＯ百貨自各樓層櫃位抽成的核心營業收入，危及廣三其他股東、債權人利益，最終說服法官請到搜索票。

今年四月卅日中檢檢察官黃裕峯、張富鈞一早在廣三ＳＯＧＯ百貨營業前，直搗十九樓原島榮一辦公室搜索，除查扣相關契約、金流，最關鍵的是原島的一張手寫資料，上面用漢字記載「背信」二字，與中文意思相同，足以證實其主觀犯意，早有預期可能違法。

原島在刑事被控背信罪坦承犯行，相當配合偵辦，當時檢察官命他一千五百萬元交保。檢方特別審酌，本案涉及財產犯罪，對於損失能否有效回復極為重要，而原島和被害人、股東和解，將背信受領六百萬元利益匯回，足見已努力填補損害。

檢方除對原島處分緩起訴，更條列五項附帶條件，包括命他履行與股東和解內容，歸還不動產、股分及廣三ＳＯＧＯ百貨經營權給廣三崇光，並支付一千一百萬元給公庫。