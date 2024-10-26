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廣三崇光發行特別股反悔不收回 判給付4股東3.58億元

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

廣三崇光公司經營台中廣三SOGO百貨，其為參與「高鐵娛樂城」投資發行特別股增資，答應股東6個月後可收回，事後卻以疫情虧損、已投入巨額參加高鐵娛樂城投資案為由拒絕，被4間認購的公司提告，法院判廣三應給付共3.58億元，全案確定。

佑實、達安、拓明、禾勝4間公司主張，2020年12月分別認購廣三崇光發行的特別股651萬股、515萬股、1700萬股及720萬股，依廣三公司章程，其等可於特別股發行日起6個月後，即2021年6月28日起，要求廣三回收特別股。

4間公司說，他們要求廣三以每股10元發行價收回，對方卻以公司董監事決議暫停收回為由拒絕，認為違反公司章程，提民事訴訟請求廣三收回特別股。

廣三抗辯稱，4間公司請求收回特別股寄發的存證信函已逾期，且依公司章程反面解釋，公司可視情況暫緩收回，當時廣三因應疫情業績大減、營收嚴重虧損，2021年8月9日依公司章程暫停收回特別股，反控4間公司權力濫用。

廣三還說，考量2021年初巨額投入「高鐵娛樂城」投資案，導致無足夠資金回收特別股，事後也開股東會，擬修改公司章程特別股收回的條件。

台中地院查，廣三發行特別股時，公司章程第6條之2第7款明定「特別股股東可自發行之日起6個月後，每半年得要求本公司收回其持有之部分或全部之特別股」，4間公司要求廣三收回特別股有依據，也屬私法上合法權利行使。

中院也說，廣三發行特別股時，既未考量所取得資金長短期運用需求，而另定較長的收回期間，自不得事後以經營環境欠佳、資金另已他用為由拒絕收回，判廣三崇光公司應給付4間公司共3億5860萬元，經廣三上訴二、三審都被駁回，全案確定。

台中廣三SOGO百貨。記者曾健祐／攝影
台中廣三SOGO百貨。記者曾健祐／攝影

民事訴訟 疫情 高鐵

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