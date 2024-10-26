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獨／掏空廣三SOGO18.9億 日籍負責人手寫「背信」成破案關鍵

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

2021年風光拿下「高鐵娛樂城」標案的廣三崇光、第一大國際公司日籍董事長原島榮一，因拒收回廣三股東3.58億元特別股價金，竟掏空廣三18.9億元涉嫌背信，因全案偵辦難度高，檢調扣到原島1紙手寫漢字「背信」筆記成關鍵證據。

台中「高鐵娛樂購物城」號稱全台高鐵站區最大招商案，交通部鐵道局2021年11月和第一大國際開發簽約，今年6月21日取得建照、30日動土，預計2026年中完工營運。

廣三崇光拒收回3.58億元特別股一案，民事官司自2022年起一路打到第三審才確定，期間告訴人律師發現原島榮一疑有脫產、掏空廣三行為向檢方告發。

據了解，台中地檢多次向台中地院聲請搜索票都被駁回，院方以公司有企業綜效考量，而有資金、資源跨單位整合的經營機制，但檢方發現廣三產權遭大量掏空，更侵害廣三SOGO百貨自各樓層櫃位抽成的核心營業收入，危及廣三其他股東、債權人利益，終於說服法官請到搜索票。

今年4月30日台中地檢署檢察官黃裕峯、張富鈞一早在廣三SOGO百貨營業前，直搗19樓原島榮一辦公室搜索，除查扣相關契約、金流，最關鍵的是原島的1張手寫資料，上面用漢字記載「背信」二字，與中文意思相同，足以證實其主觀犯意，早有預期可能違法的心理。

相較先前特別股民事官司糾纏至第三審，原島在刑事涉嫌背信罪均坦然認罪、相當配合檢調偵辦動作，當時複訊後檢察官命他1500萬元交保。

檢方也特別審酌，本案涉及財產犯罪，對於損失能否有效回復極為重要，而原島和被害人、股東和解，將背信受領600萬元利益匯回，廣三崇光股東會決議也考量，原島等人對公司長期貢獻、行為非圖利為己，不追究法律責任，也獲主要債權人同意，可見已努力填補損害。

檢方除予以原島緩起訴，更條列5項附帶條件，包括命他履行與股東和解內容，歸還不動產、股分及廣三SOGO百貨經營權給廣三崇光，並要他支付1100萬元給公庫。

廣三SOGO百貨。記者曾健祐／攝影
廣三SOGO百貨。記者曾健祐／攝影
廣三SOGO百貨。記者曾健祐／攝影
廣三SOGO百貨。記者曾健祐／攝影

SOGO 掏空 高鐵

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