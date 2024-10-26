獨／台中廣三SOGO驚爆掏空18.9億 日籍負責人涉嫌背信

經營台中廣三SOGO百貨的廣三崇光公司驚爆遭掏空18.9億元，日籍負責人原島榮一為投資「高鐵娛樂城」，增資發行特別股卻反悔不收回，想規避支付3.58億元，擅自轉移百貨經營權、股權，檢方以原島涉犯背信罪嫌，考量均和解、填補損失予以緩起訴。

檢調查，原島榮一持有廣三崇光60.53%股分，擔任實際負責人，廣三崇光因疫情、參與「高鐵娛樂城」投資案需要發行特別股增資，答應股東得於6個月後請求公司收回，但經原島反悔、股東興訟，法院判廣三崇光應給付4間擔任股東的公司3.58億元。

原島於2022年6月28日該民事一審宣判前就研判可能敗訴，恐將給付3億多元價金，還可能被強制執行查封資產，因而和陳姓前總經理、謝姓財務部副總經理共謀掏空廣三崇光，將資產移轉到廣三集團其他公司，藉脫產避免遭執行、查封。

檢調查出，廣三崇光以各樓層櫃位營收抽成為主要收入，原島2022年7月6日在百貨地下室設立「第一崇光公司」，由陳出面和原合作廠商洽談、要求換約，連同行動支付、刷卡機都逐步換成第一崇光、韋豐利公司名義，連百貨經營權都委託給2間公司。

檢調分析金流，發現廣三崇光營收自2022年9月起巨額下降，第一崇光則大幅上升，同年9月周年慶時，廣三崇光刷卡機金額僅159萬9215元，與前兩年9月各達5.69億元、6.33億元落差極大。且至2023年12月止，廣三崇光刷卡機收入僅829萬多元，第一崇光高達39億多元。

檢調也查出，原島和謝姓副總將廣三崇光持有13億元的第一大國際公司股分，以假買賣轉移至第一崇光，又將廣三崇光名下1戶房產以不到市價8折僅3000多萬元賣給原島操控的另間公司，連同百貨5.64億元營業收入，共掏空廣三崇光18億9652萬元。

廣三SOGO百貨是不少台中人回憶，也是中部重要商場之一，全案涉及龐大金流，台中地檢相當重視，前後出動曾偵破全台斃死豬集團的檢察官黃裕峯、曾辦頂新劣油案檢察官林彥良，及中檢金流高手檢察官張富鈞等人偵辦，今年4月30日赴廣三崇光搜索，查扣合約、營運資料及會議紀錄。