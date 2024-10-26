台中綠帽男痛毆小王逼全裸下跪 嗆：殺人關幾年就出來

台中陳姓男子發現女友出軌，要她約小王出面談判，卻拿鐵棒朝該名男子痛毆一頓，還命他脫光衣服全裸下跪，更惡劣錄影散布並恐嚇「殺人關幾年就能出來」；法院以陳男犯後避重就經，依妨害自由罪判他2年4月，可上訴。

檢警調查，陳男不滿男子和他鄧姓女友交往、發生親密行為，2023年10月26日要鄧女傳訊給對方，叫他下班後到住處見面，男子當晚10點多赴約，一到場就被陳男拿掃把、L型鐵棒痛毆到全身傷。

陳男不罷休，又命他全身脫光光下跪，男子因不堪暴力毆打，只能依指示脫掉全身衣物並全裸下跪，陳則拿手機錄影，拍下男子全裸跪地求饒影像，還傳給朋友炫耀。

陳男又繼續逼男子簽立350萬元借據，還揚言不讓他回家，恫嚇稱「殺人之後，關幾年就可以出來」，直到隔天凌晨2、3點才讓他離去，剝奪其自由約5小時。

台中地院審理時，陳男否認妨害自由、恐嚇，辯稱毆打男子後，他就自己脫光下跪向他道歉，僅承認強拍男子性影像並散布，但沒有剝奪男子行動自由，借據也是他願意簽的。

男子證稱，一到場就被陳拿鐵製品痛毆頭、身體，又叫他脫光衣服繼續被打、拍裸照，他當時很害怕、一句話都說不出來，根本不是自願的。