登革熱7成罰單逾百萬未強制執行 雇員遭起訴...台南衛生局全力追損失

台南衛生局7年有500多張罰單，超過7成沒在期限內強制執行，台南市衛生局約聘彭姓雇員遭檢方起訴，衛生局聲明表示，去年初得知同仁未積極催繳等情事，立即啟動3大行動全力追回損失，

衛生局說，第一已及時止損全力追回，全面逐筆清查各年度罰鍰案件執行進度，將前未移送行政執行之案件全數完成移送，所有同仁分工，傾全力追回近百萬損失。

第二，檢討相關人員疏失，即刻將彭姓約用人員調離現職，並全面調查釐清相關人員違失及主管人員督導責任，按違失情節及歸責程度移送考績會懲處，另針對文書登載不實部分，政風室第一時間即啟動調查，並主動將調查結果移送廉政署偵辦；