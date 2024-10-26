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登革熱7成罰單逾百萬未強制執行 雇員遭起訴...台南衛生局全力追損失

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導

台南衛生局7年有500多張罰單，超過7成沒在期限內強制執行，台南市衛生局約聘彭姓雇員遭檢方起訴，衛生局聲明表示，去年初得知同仁未積極催繳等情事，立即啟動3大行動全力追回損失，

衛生局說，第一已及時止損全力追回，全面逐筆清查各年度罰鍰案件執行進度，將前未移送行政執行之案件全數完成移送，所有同仁分工，傾全力追回近百萬損失。

第二，檢討相關人員疏失，即刻將彭姓約用人員調離現職，並全面調查釐清相關人員違失及主管人員督導責任，按違失情節及歸責程度移送考績會懲處，另針對文書登載不實部分，政風室第一時間即啟動調查，並主動將調查結果移送廉政署偵辦；

第三，多重機制嚴格控管，重新擬訂各階段內控項目，嚴格控管罰鍰案件催收及移送執行進度，並增設外部定期抽核程序，藉由多重檢核機制，確保罰鍰案件積極收繳，以維護本府權益。另衛生局後續已將彭姓約用人員解僱，全案地檢署已偵查終結，針對該員登載不實文書部分已依法提起公訴，全案進入司法審理階段。

登革熱防治首重孳清。圖／台南市衛生局提供
登革熱防治首重孳清。圖／台南市衛生局提供

台南 機制 登革熱 衛生局

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