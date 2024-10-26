趁午休摸同舍房獄友鳥鳥 遭拒還不停手判刑7月
何姓男子因案收容台北看守所於去年底趁午休時，出手摸同舍房獄友生殖器，對方從睡夢中驚醒，何男不顧對方伸手推開並出言拒制止，仍不停手，只能大聲呼喊求援，新北地院日前依強制猥褻罪判刑7月，可上訴。
判決指出，何姓男子因案入法務部台北看守所服刑，並收容於仁二舍舍房內，去年11月12日12時51分午休時，在舍房內趁躺於其身側午休的獄友熟睡不能抗拒之際，先以手撫摸其大腿根部及生殖器，獄友從睡夢中被驚醒並以手推開並拍打何男，並出言，「靠北！不要碰我！」等語。
豈料何男見狀，竟無視受害獄友出言抗拒，仍不停手持續觸摸對方生殖器、胸部，直至受害獄友大聲呼救才停手。新北地院日前依強制猥褻罪判刑7月，可上訴。
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