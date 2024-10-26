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高雄漁船海上喋血！越籍船員犯妄想症 持雙刀殺人判刑續押

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄籍延繩釣漁船「豐國616號」去年4月在印度洋發生海喋血，越南籍陳姓船員在漁船冰庫，殺害印尼籍船員朱奈迪（音譯），高雄地方法院依殺人罪，判他6年6月徒刑。他上訴二審，因羈押期將屆，法官裁定他續押2個月。

判決指出，陳姓船員去年3月隨豐國616號漁船自高雄港出海，航行1個月後，因聽幻覺症狀及妄想，與船員發生衝突，經越南籍船長將他隔離。

他遭隔離1天後，去年4月27日，認為其他船員持刀在甲板上和他床前要殺害他，又因聽幻覺，認為船長要讓他死，隔天晚間他竟萌生殺意，當豐國616號漁船航至距離南非開普敦港東南方約674海里公海處，見印尼船員朱奈迪進漁船冰庫前，協助另名越南籍船員擺魚，竟手持雙刀砍殺朱奈迪胸部及臉部多刀，造成朱奈迪主動脈與左肺血胸及氣胸死亡。

陳姓船員將自己反鎖儲藏室，船長也立即通報發生海上喋血，直到去年6月14日，豐國616號航返高雄港海巡碼頭，經警方及海巡登檢攻堅落網。

合議庭認為陳姓船員能流暢陳述殺人過程，也知悉殺人後果，事發後表示後悔，辨識行為違法的能力雖降低，但並未達到不能辨識的程度，判決6年6月並於刑前接受1年監護，執行完畢或赦免後，驅逐出境。他在移審後已經延押多次，判決後提上訴，11月4日羈押期將屆，法官裁定續押2個月。

高雄籍「豐國616號」發生海上喋血，去年6月越南籍船員（右二）經警方攻堅押下船。記者林保光／翻攝
高雄籍「豐國616號」發生海上喋血，去年6月越南籍船員（右二）經警方攻堅押下船。記者林保光／翻攝

殺人 越南

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