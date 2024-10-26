快訊

發薪日沒收到薪水！日電器大廠破產 2000員工被「即刻解雇」超錯愕

下周一桃園以北、宜蘭降雨多 賈新興分析雙颱這樣走

星宇上市漲停53%！網驚呆「跳到以為手機壞了」 投資人曬明細：爽賺72萬元

聽新聞
0:00 / 0:00

19歲男一時性衝動 硬上酒醉女性友人判刑1年10月

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市19歲陳男子去年中邀約同齡女性友人及3名男友至其住家聚會飲酒，女性友人不勝酒力先至客房休息，隔天凌晨陳男趁女性友人酒醉無力抗拒性侵得逞，新北地院日前依乘機性交罪判刑1年10月，緩刑5年，可上訴。

判決指出，陳男子去年6月底邀約同齡女性友人及3名男友齊至其住家聚會飲酒，女性友人不勝酒力先至客房休息，隔天凌晨2時許，陳男趁女性友人酒醉無力抗拒乘機性侵得逞，受害女性友人一早醒來發現遭侵犯怒報警提告。

陳男犯後於法院審理時坦承犯行，除自行進行心理諮商、從事志工服務外，並積極與受害女子於去年10月初達成和解，新北地院日前乘機性交罪判刑1年10月，緩刑5年，仍可上訴。

陳男於緩刑期間內，須向受害女子指定公益團體即財團法人現代婦女教育基金會捐款10萬元，向檢察官指定的政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的機構或團體，提供240小時義務勞務，及依檢察官指定期間，接受15小時法治教育課程；且禁止對受害女子為騷擾、接觸、跟蹤、通話、通信或其他非必要的聯絡行為。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

示意圖／Ingimage
示意圖／Ingimage

性侵

延伸閱讀

小隊長教官酒醉送醫情緒激動 刑事局：依規調查行為失檢

誹謗黃國昌硬上女學生不認罪 周玉蔻哭了：我像一隻小螞蟻被輾壓

全部後退！新蘆線乘客酒醉鬧事 警方壓制帶回

豐滿女鄰居夜闖住家 強迫情侶「3人行」想硬上…男屋主1招反制

相關新聞

台中綠帽男痛毆小王逼全裸下跪 嗆：殺人關幾年就出來

台中陳姓男子發現女友出軌，要她約小王出面談判，卻拿鐵棒朝該名男子痛毆一頓，還命他脫光衣服全裸下跪，更惡劣錄影散布並恐嚇「...

登革熱7成罰單逾百萬未強制執行 雇員遭起訴...台南衛生局全力追損失

台南衛生局7年有500多張罰單，超過7成沒在期限內強制執行，台南市衛生局約聘彭姓雇員遭檢方起訴，衛生局聲明表示，去年初得...

高雄港碼頭2司機演全武行 互告傷害送法辦

高雄港碼頭昨天發生司機上演全武行，2名司機發生行車糾紛當街拳腳相向，今天警方通知2人到案，雙方互告傷害，由高雄港務警察總...

趁午休摸同舍房獄友鳥鳥 遭拒還不停手判刑7月

何姓男子因案收容台北看守所於去年底趁午休時，出手摸同舍房獄友生殖器，對方從睡夢中驚醒，何男不顧對方伸手推開並出言拒制止，...

高雄漁船海上喋血！越籍船員犯妄想症 持雙刀殺人判刑續押

高雄籍延繩釣漁船「豐國616號」去年4月在印度洋發生海喋血，越南籍陳姓船員在漁船冰庫，殺害印尼籍船員朱奈迪（音譯），高雄...

19歲男一時性衝動 硬上酒醉女性友人判刑1年10月

新北市19歲陳男子去年中邀約同齡女性友人及3名男友至其住家聚會飲酒，女性友人不勝酒力先至客房休息，隔天凌晨陳男趁女性友人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。