19歲男一時性衝動 硬上酒醉女性友人判刑1年10月

新北市19歲陳男子去年中邀約同齡女性友人及3名男友至其住家聚會飲酒，女性友人不勝酒力先至客房休息，隔天凌晨陳男趁女性友人酒醉無力抗拒性侵得逞，新北地院日前依乘機性交罪判刑1年10月，緩刑5年，可上訴。

判決指出，陳男子去年6月底邀約同齡女性友人及3名男友齊至其住家聚會飲酒，女性友人不勝酒力先至客房休息，隔天凌晨2時許，陳男趁女性友人酒醉無力抗拒乘機性侵得逞，受害女性友人一早醒來發現遭侵犯怒報警提告。

陳男犯後於法院審理時坦承犯行，除自行進行心理諮商、從事志工服務外，並積極與受害女子於去年10月初達成和解，新北地院日前乘機性交罪判刑1年10月，緩刑5年，仍可上訴。

陳男於緩刑期間內，須向受害女子指定公益團體即財團法人現代婦女教育基金會捐款10萬元，向檢察官指定的政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的機構或團體，提供240小時義務勞務，及依檢察官指定期間，接受15小時法治教育課程；且禁止對受害女子為騷擾、接觸、跟蹤、通話、通信或其他非必要的聯絡行為。

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