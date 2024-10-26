超速52公里罰1萬2...怪「路樹茂密」擋警測速取締牌 法官撤罰了

賴姓駕駛去年開車行經苗栗縣三義鄉台13線南向53.7公里處，被警方測得超速52公里，要罰1萬2000元，他辯稱測速取締地點隱密，前方的「警52」標誌牌遭路樹遮蔽不明顯，並以Google街景照及事後到場拍攝的照片為證，要求撤銷。法官審理認為，警方無法證明取締當天設置了明顯的標誌，判決原處分撤銷。此案仍可上訴。

判決書指出，苗栗警分局去年11月15日下午3點多在苗栗三義鄉取締超速，利用雷射測速儀拍到賴姓男子駕駛的小客車以時速102公里行經台13線南向53.7公里處，由於該路段限速50公里，賴男超速52公里，開單告發，新竹區監理所依違反道路交通管理處罰條例第43條第1項第2款等規定，裁處1萬2千元、記違規點數3點，還要參加道路交通安全講習。

賴姓駕駛收到罰單後不服，以警方取締所在地過於隱密，路旁樹枝又生長茂密，認為依道交條例第7條之2第3項規定，應於測速照相地點前方100至300公尺「明顯標示」處提醒用路人，他沒看到提醒駕駛人注意測速取締的警52標誌，並提出Google Ｍaps的街景照及於12月8日返回原地拍攝的照片為證，顯示有突出路樹，向台中高等行政法院提出行政訴訟，要求撤銷處分。

苗警反駁，指當天牌面設置明顯並無遮蔽，因違規當日的儀器儲存問題，檔案遭覆蓋，因此才於今年1月3日到現場補拍照片，當天情形與去年11月15日的現場環境相同，基於公務員為公法上行為具有公信力的原則，應該推定警方依法執行職務。