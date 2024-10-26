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超速52公里罰1萬2...怪「路樹茂密」擋警測速取締牌 法官撤罰了

聯合報／ 記者牟玉珮／台中即時報導

賴姓駕駛去年開車行經苗栗縣三義鄉台13線南向53.7公里處，被警方測得超速52公里，要罰1萬2000元，他辯稱測速取締地點隱密，前方的「警52」標誌牌遭路樹遮蔽不明顯，並以Google街景照及事後到場拍攝的照片為證，要求撤銷。法官審理認為，警方無法證明取締當天設置了明顯的標誌，判決原處分撤銷。此案仍可上訴。

判決書指出，苗栗警分局去年11月15日下午3點多在苗栗三義鄉取締超速，利用雷射測速儀拍到賴姓男子駕駛的小客車以時速102公里行經台13線南向53.7公里處，由於該路段限速50公里，賴男超速52公里，開單告發，新竹區監理所依違反道路交通管理處罰條例第43條第1項第2款等規定，裁處1萬2千元、記違規點數3點，還要參加道路交通安全講習。

賴姓駕駛收到罰單後不服，以警方取締所在地過於隱密，路旁樹枝又生長茂密，認為依道交條例第7條之2第3項規定，應於測速照相地點前方100至300公尺「明顯標示」處提醒用路人，他沒看到提醒駕駛人注意測速取締的警52標誌，並提出Google Ｍaps的街景照及於12月8日返回原地拍攝的照片為證，顯示有突出路樹，向台中高等行政法院提出行政訴訟，要求撤銷處分。

苗警反駁，指當天牌面設置明顯並無遮蔽，因違規當日的儀器儲存問題，檔案遭覆蓋，因此才於今年1月3日到現場補拍照片，當天情形與去年11月15日的現場環境相同，基於公務員為公法上行為具有公信力的原則，應該推定警方依法執行職務。

不過，法官審理認為，賴姓駕駛所提供的照片顯有樹枝遮蔽警52標誌的情形，經函詢公路局中區養護工程分局苗栗工務段，該取締路段去年間並無清理或移除路旁樹木的養護紀錄，警方事後拍攝的照片，並非違規行為當日，與賴姓駕駛提出的照片內容也不符，無法證明取締當天警52標誌的真實狀況。賴姓駕駛超速固然可議，但因未考慮到樹枝遮蔽標誌致不明顯的瑕疵，處分程序不正義，因此有理由，准許撤銷。

在執行機動測速照相取締時，依照規定要放「警52」標誌提醒車輛駕駛。示意圖(與本案無關)／台南巿警局提供
在執行機動測速照相取締時，依照規定要放「警52」標誌提醒車輛駕駛。示意圖(與本案無關)／台南巿警局提供
賴姓駕駛在台13線南向53.7公里處被警方拍到超速行駛，開罰1萬2千元。示意圖(與本案無關)／取自Google Maps
賴姓駕駛在台13線南向53.7公里處被警方拍到超速行駛，開罰1萬2千元。示意圖(與本案無關)／取自Google Maps

標誌 測速

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