極刑虐死菜商案 3人起訴

雲林警方赴屏東涉嫌囚禁凌虐的鵨舍現場攻堅抓人。記者蔡維斌／翻攝 徐姓蔬菜商疑因3800萬元的高麗菜買賣分帳不清，被投資人委託高姓男子討債，徐被高男等人押走囚禁在狗籠、鵨舍長達54天，慘遭火烤、針刺指甲等方式凌虐，今年3月被虐死後，高男逃亡國外，9月被遣返拘捕，雲林地檢署昨天以凌虐致死罪嫌將高男等人起訴。

檢方指出，34歲徐男長期在雲林西螺投資蔬果運銷，去年招攬朋友合夥投資3800萬元高麗菜賣賣，疑因分帳不清與投資人發生財務糾紛，欠債未還，一名投資人即委託26歲高姓男子討債。

今年1月18日高男夥同曾姓及兩名林姓男子共4人分乘兩輛車到虎尾強行押走徐男，陸續帶往南投、高雄及屏東囚禁長達54天，期間徐只穿紙尿褲，幾乎禁供水和飲食，雙眼被矇，手腳被用手銬、鐵鍊拴禁在狗籠或鵨舍，不時遭棍棒、藤條毆打，還被用瓦斯噴槍灼燒雙腳，幾乎殘疾無法逃跑。

徐男還被用銀針刺入雙手指甲攪動或電擊身體，高男每次凌虐徐男還以手機拍照、錄影再傳給委託人「交差」，影片事後曝光，連辦案人員都慘不忍睹「簡直不當人看待！」

檢方指出，徐男不堪長期未進食及飽受凌虐傷痕累累，3月11日器官衰竭死亡，高男、林男清洗屍體後，交由劉姓、黃姓男子把屍體運至斗南某汽車旅館，伴屍4天後，3月15日到警局自首頂罪，為高、林製造犯案斷點。

高男確定劉、黃遭收押後，3月17日搭機逃亡柬埔寨，雲林地檢署檢察官彭彥儒認為該案疑點重重，指揮警方成立專案小組追查，6月赴屏東攻堅逮捕林男等共犯，並函請外交部註銷高男護照，高男9月8日被遣返回台逮捕歸案，偵破這起駭人聽聞的凌虐致死案。

高男等3人被依凌虐致死、妨害自由等罪嫌起訴。劉、黃兩人所涉頂替等罪嫌則另案偵辦，檢警全力追緝委託討債的男子及其他共犯。