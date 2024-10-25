上市公司女作業員連罵同事「肖查某」 地院判賠6千元

常用的罵人話「肖查某」一字千金？彰化縣林姓女子不滿過年期間陳姓女同事拒絕換工作，用台語連罵兩次「肖查某」，被陳女提告。彰化地方法院審結，依犯公然侮辱罪，處罰6千元。

判決書表示，林女與陳女是某上市橡膠公司同事，今年2月過年期間，公司員工正常輪調崗位。陳女供稱，林女自願提前一天上班，但突然情緒失控指同事亂調崗位，有同事說明可是林女聽不進去，要陳女到某崗位工作，陳女提議請主管協調，被林女連罵「肖查某」。

陳女稱，她同事都有聽到，她寄存證信函後給黃女才寄悔過書給她，但之後又拿存證信函揶揄她，她覺得黃女沒有悔意所以提告。彰化地檢傳喚兩名證人，均證稱聽見林女罵陳女「肖查某」。