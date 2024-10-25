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搬家未和解…母子4年前辱罵鄰居「骯髒鬼」被提告 法院判決出爐
彰化縣黃姓男子與鄰居陳姓男子不睦，四年兩人又口角，黃男罵「你是白痴三小」，兩人的母親走出來看，黃母開罵「男生女生同姓弄同洞，骯髒鬼」，被陳姓母子提告。彰化地方法院日前依犯公然侮辱罪，判決黃姓母子各2千元、3千元的罰金。可上訴。
判決書表示，黃姓母子均希望本案盡快審結，法院基於保障他們的訴訟權，且本案刑度不高，一旦進行證據調查，將嚴重耗費司法資源，黃姓母子需頻頻開庭，若判處無罪，檢察官可能上訴，黃姓母子為程序主體，在無明顯違法的前提下，地方應適度尊重黃姓母子的意見，故依通常程序審理和判決。
這件鄰居口角案發生在2020年4月，黃男在自家門前路旁與陳男發生口角衝突，黃男以台語辱罵陳男，兩人的母親聞聲各自由屋內走出查看，黃男的媽媽見狀跟著用台語辱罵陳姓母子。
陳姓母子報警，黃姓母子被依公然侮辱移送偵辦。彰化地院認為，黃姓母子二人不滿陳姓母子而口出侮辱性言論，無助於公共事務的思辯，完全是為了要發洩自己不滿情緒，未能控制自身言行而出口不理性的言語，所為實有可議之處。
黃姓母子二人所為情緒性發言，侮辱的內容不多，對陳姓母子二人所造成的名譽人格損害尚屬有限，且犯後坦承犯行，態度尚稱良好，但未能與陳姓轉子達成調解，基於行為罪責，構成量刑框架上限。
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