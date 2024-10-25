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他向汪小菲借款買名表…沒還錢挨告 台北地院判決出爐

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

汪小菲不滿傅姓友人借款人民幣25萬元購買名表，又簽立協議書借款新台幣250萬元，並約定借款未還可以請求催繳所衍生的律師費用，汪小菲提民事訴訟要求傅賠償新台幣270萬元、人民幣25萬元，台北地方法院扣除傅事後還款人民幣12萬5000元，判決傅應給付汪小菲新台幣270萬元、人民幣12萬5000元，可上訴。

汪小菲主張，他和傅因雙方子女為同學而認識，傅去年6月向他借款人民幣25萬元購買名表，他同意後便將款項匯入傅的帳戶，傅也答應盡快還款；傅同年7月14日簽立借款協議書，向他借款新台幣250萬元，借款期限至9月4日止，並約定若未依約還款，他可以請求催繳借款債務所衍生的律師費用。

汪小菲認為，傅於借款期限到期後，並未還款及利息，他提告之後，法院行言詞辯論期間，傅才於今年9月3日匯款人民幣12萬5000元，其餘款項仍未給付。

傅指出，他不爭執有向汪小菲借款，但汪小菲的合尊酒店公司仍欠他的白金建業公司50萬、27萬5000元工程款，希望可扣除工程款後，他再分期償還剩餘款項。

台北地院指出，傅不爭執有欠款，而傅雖指汪小菲有積欠工程款，但縱使工程款存在也是屬於兩間公司間的債務，並非傅、汪之間的債務，因此無法抵銷，判決傅應給付給汪小菲人民幣12萬5000元、新台幣270萬元。

汪小菲。圖／聯合報系資料照片
汪小菲。圖／聯合報系資料照片

人民幣 債務 台幣

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