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「確保司法威信」最高檢介接查詢系統 113年註銷200名外逃犯護照

中央社／ 台北25日電

最高檢察署今天表示，今年已註銷200名判刑確定外逃人犯的護照，並與領事局介接「護照資料查詢系統」能精準掌握外逃人犯的護照狀態，讓其無法逍遙海外，落實公平刑罰執行。

最高檢察署新聞稿指出，有罪判決確定通緝犯持用台灣的護照逃亡海外居留，並在當地從事犯罪，造成治安疑慮，已影響台灣司法威信及國際形象。

新聞稿表示，為緝捕判決確定案件外逃人犯，今年召開「判決確定案件外逃人犯註銷護照精進作為」研商會議，邀集相關單位研商作為。

為確保偵審結果、落實刑罰執行，新聞稿指出，決議判決確定人犯符合「時、刑、案、逃」4項審查標準，由執行案件的檢察機關函請外交部領事局廢止並註銷人犯護照，使外逃人犯無法於境外持有台灣的護照逍遙法外。

根據最高檢察署統計，今年已清查200名法院判處重刑（有期徒刑3年以上）確定的外逃通緝犯，並函請領事局依法廢止並註銷其護照，包括涉證券交易法等案而棄保潛逃的國寶集團總裁朱國榮等人在內。

此外，最高檢察署指出，以往各檢察機關須先發函領事局逐案查調資料，待領事局公文回復後，才能確認受刑人的護照狀態。

最高檢察署表示，領事局與法務部建議介接國人護照核發及註銷資料，簡化雙方行政流程，加速外逃通緝犯護照狀況的查詢，經最高檢察署協助建置「護照資料查詢系統」介接資料，已於8月間建置完成並試運行。

「護照資料查詢系統」建置後，最高檢察署指出，檢察機關能隨時準確掌握重刑犯護照狀態，即時依法通知領事局廢止並註銷其護照或為其他適當處置，使其無法持用台灣合法護照流竄境外，以落實刑罰執行，確保司法威信。

最高檢察署。圖／聯合報系資料照片
最高檢察署。圖／聯合報系資料照片

受刑人 司法 護照 通緝

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