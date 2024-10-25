澎湖漁船走私近4億元毒品 沒入漁船泊7年11月拍賣

澎湖籍漁船「正一號」船長夏忠益與弟弟船主夏宗武，自廈門走私市值近4億元二級毒品大麻花，在台南安平港卸貨時被捕，兄弟倆幾經上訴，經高等法院各判11年徒刑這艘漁船沒入，法務部行政執行署高雄分署將在11月拍賣這艘漁船。

2017年7月11日，夏姓兄弟從澎湖七美港駕駛正一號漁船，在廈門外海接駁260公斤的大麻花，藏在漁船暗艙，回到澎湖七美後，隔天由夏忠益開船載3名印尼籍漁工，將這批大麻花運抵台南安平港，準備卸貨上岸，經台南地檢署檢察官指揮警、調與海巡署查獲這批毒品，先後拘捕這對兄弟和接應毒品的王姓男子，並將漁船扣案。

夏姓兄弟等人經一審判有罪，幾度上訴後，由高等法院台南分院更二審，判決夏姓兄弟各11年徒刑、王姓男子13徒刑定讞、漁船沒收。漁船停泊澎湖七美碼頭7年，行政執行署高雄分署今天表示，訂11月11日舉行「五打七安」案件聯合拍賣會，將拍賣這艘漁船，底標價是61萬2000元。

行政執行署高雄分署表示，配合行政院推動「五打七安」政策，已陸續利用強力執行手段，期能有效沒收、追徵犯罪所得，以嚇阻犯罪，貫徹公義。

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