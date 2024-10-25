「詐團軍師晉升首腦」企圖逃亡海外！律師游光德250萬交保

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

律師游光德組詐騙集團，夥同台銀郭姓、黃姓行員夫婦及楊姓假幣商等7人，有179人受害被詐1.1億餘元，昨遭桃園地檢署依加重詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪起訴，並將在押游等3被告移審桃園地院開接押庭，今凌晨法官諭知游以250萬元交保、限制住居、限制出境出海8個月，郭、楊同獲限制住居、50萬元交保。

其中，游光德今年4月間因擔任另個詐騙集團的軍師，遭嘉義地檢署聲押獲准，桃檢直等到游於今年8月13日交保出來立刻逮捕，複訊後向法院聲押未果，檢方提抗告，游在8月27日晚間6點接獲高院裁定發回羈押抗告，半小時內購買28日清晨飛往南韓的單程機票，於出境時落網，為此，檢方起訴書中特別敘明，為免游男逃亡，建請法院繼續羈押，詎料仍讓游交保。

桃園地院說明，經法官訊問並審閱卷內事證，被告游光德、台銀郭姓行員及楊姓假幣商涉嫌違反組織犯罪條例，以網際網路詐欺取財及洗錢等罪嫌重大，有法定羈押原因，但因檢方偵查中，就核心共犯的犯罪事證業經蒐證完畢，並起訴在案。

法官兼衡被告等人涉案情節、法益侵害程度及比例原則、復參酌被告家庭狀況、資力等情，認課予相當保證金並限制住居、限制出境出海，應足以對被告形成拘束力，尚無羈押必要性，因此准被告游、郭及楊等3人分別提出新台幣250萬元、50萬元、50萬元保證金均限制住居，被告游光德並限制出境出海，至今晨3人均完成交保。

律師游光德夥同台銀行員夫婦及假幣商共組詐騙集團，致179人受害，詐騙所得達1.1億餘元，昨遭桃檢起訴，移審桃院開接押庭，至凌晨前，游獲250萬元交保、限制住居及限制出境出海8月，其餘郭、楊至今晨裁定皆以50萬元交保並限制住居。記者陳恩惠／攝影
律師游光德夥同台銀行員夫婦及假幣商共組詐騙集團，致179人受害，詐騙所得達1.1億餘元，昨遭桃檢起訴，移審桃院開接押庭，至凌晨前，游獲250萬元交保、限制住居及限制出境出海8月，其餘郭、楊至今晨裁定皆以50萬元交保並限制住居。記者陳恩惠／攝影

桃園地院 詐騙集團

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