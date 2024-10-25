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台東安置機構主任逼少年打手槍 還恐嚇「殺死你」最終得入獄

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

台東縣某私人安置機構林姓前主任二度邀約收容少年一同飲酒、查A片，強拉對方的手替自己「打手槍」，此案衍伸出主任調查保護官洩密、法官出具有利意見書等風波。最高法院依乘機猥褻罪判刑2年5月、傷害罪1年6月徒刑定讞，另強制猥褻罪部分撤銷判決，發回更審。

林2020年4月4日至4月16日間某日晚上，邀約士林地方法院裁定收容的少年到4樓房間喝酒，並用手機查找A片，事後林對少年伸出狼爪，強拉對方的手替自己自慰，他也替少年打手槍。

林2020年4月17日至5月中旬間某日晚間，再度以同樣手法邀少年飲酒、猥褻得逞，少年事後告知自己的伯父、轉知社工了解，才讓案件曝光。林事後要求少年不能提及此事，還要求少年在澄清未發生猥褻行為的文件上簽名，但少年拒絕。

林惱羞成怒恐嚇少年「我現在有1把刀子啊，我都控制不住我自己要殺人知道嗎」、「你不知道我現在連殺人都可能嗎」、「我叫我外面的兄弟來教訓你殺死你我都會，怎麼整你我都會」等語。

林嗆聲後朝少年丟擲電風扇，再徒手毆打少年的下巴、勒脖，導致少年下顎紅腫、頸部擦挫傷，家屬報警處理，檢察官聲押林獲准，並依法起訴。一審依強制猥褻罪判林2年9月徒刑、乘機猥褻罪判刑2年5月、傷害罪判刑1年6月，應執行4年徒刑。

二審認為林犯後多次指示機構職員不當影響少年的陳述和案件調查，且和認識的司法人員不當往來，刺探案件偵查情形，林沒有真摯悔悟之心，仍維持一審判決。案件上訴，最高法院撤銷強制猥褻部分罪行，發回更審，其餘駁回上訴，林確定得入獄服刑。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

示意圖／ingimage
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傷害罪 殺人 猥褻

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