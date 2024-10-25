台南粗工第10次酒駕被抓 法官痛斥「屢犯屢錯、屢錯屢犯」判1年

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南43歲王姓粗工是酒駕累犯，今年元旦才剛出監後，迄今又兩度酒後車禍，騎機車與轎車擦撞被抓判6月併科罰金9萬，尚未執行，又在安南區酒後騎車撞及路人被送辦，累計10次酒駕紀錄，台南地院認他犯吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上而駕駛動力交通工具罪，重判1年。

法官細數他因公共危險不能安全駕駛罪，自2016年起至今已判決案件計有9次，光是2021年就有3件，刑度也從簡易判決判處罰金6萬元、拘役50日、4月增至10月，第9次今年7月才剛判處6月併科罰金9萬元確定，尚未執行。

台南地院指出，王第6、7案經裁定應執行1年1月，並與第8案接續執行，而於今年1月1日縮刑期滿執行完畢。未料，他又於住處飲用啤酒後騎車上路，不慎撞及行人，經安南警方據報趕至，當場測得其吐氣所含酒精濃度達每公升0.55毫克。他也坦承犯行。

台南地院表示，王前有多次酒後駕車致公共危險前科紀錄，重複犯同類型罪名，反覆因不能安全駕駛致公共危險案件遭法院判刑確定及執行，此次再犯酒後駕車公共危險犯行已是第10次犯案，吐氣所含酒精濃度更高達每公升0.55毫克，顯見先前刑罰對王未能收矯治效果，再犯本件因不能安全駕駛致公共危險案件，實有特別惡性，依法加重其刑。

台南地院審酌，王於本案發生前已有9次因酒後不能安全駕駛的科刑紀錄，目前仍有1件已確定，尚待執行，素行不佳，仍枉顧法律禁止規範與公眾道路通行安全，屢犯屢錯、屢錯屢犯，本次已是第10次犯不能安全駕駛公共危險罪，飲酒後吐氣所含酒精濃度高達每公升0.55毫克，駕駛機車行駛在市區道路，擦撞行人肇事。認他犯吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上而駕駛動力交通工具罪，累犯，處1年，可上訴。

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台南地院指出，王男目前仍有1件已確定，尚待執行，仍枉顧法律禁止規範與公眾道路通行安全，屢犯屢錯、屢錯屢犯，本次已是第10次犯不能安全駕駛公共危險罪，判他1年。圖／本報資料照
台南地院指出，王男目前仍有1件已確定，尚待執行，仍枉顧法律禁止規範與公眾道路通行安全，屢犯屢錯、屢錯屢犯，本次已是第10次犯不能安全駕駛公共危險罪，判他1年。圖／本報資料照

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