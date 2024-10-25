影／全台最大黃牛鴛鴦！狂掃198張周杰倫演唱會門票 夫遭聲押妻狼狽交保

周杰倫大巨蛋演唱會票一票難求，但最大黃牛售票平台卻輕鬆搶到一堆票，男子劉旻岳與妻子張依萍，被控以非法程式搶到198張門票，意圖以每張逾3倍價格販售牟利，台北市刑大昨循線逮捕兩人到案，台北地檢署漏夜偵訊後，認為全案尚有共犯未到案，向法院聲押禁見劉旻岳、張依萍20萬元交保、限制出境出海。

張依萍身材火辣，昨落網時身穿粉紅色連身短裙、腳踩高跟鞋，顏值與體態佳，被網友為巨乳辣妻，她昨晚獲交保後，家屬遲至今天凌晨才來地檢署辦保。張伊萍原以為半夜北檢已無記者，她穿上家屬帶來的短版小外套，正要步出法警室時，眼尖發現媒體鏡頭在外守候，又往回躲進走道不願離去，還嬌聲說，「能不能不要拍」，直到法警要求出來，她才雙手用牛皮紙袋遮臉離開，一旁親屬也幫忙用雨傘護駕。

劉旻岳昨晚在開庭時有段插曲，他開庭到一半突然情緒失控，在偵查庭大聲咆哮，引來多名法警開門進入戒護查看狀況，所幸沒意外發生。據了解，劉旻岳被告知遭聲押禁見，表情相當沮喪。

周杰倫12月5日至8日將一連4天在台北大巨蛋開唱，前天售票網站更是一瞬間湧入38萬人搶票，15萬張門票在5分鐘內被一掃而空，門票供不應求。不少黃牛也逮到機會在臉書高價販賣門票，檯面下黑市價更飆到1張30萬元，誇張的暴利價格令檢警傻眼，許多網友也發起拒看周杰倫演會。