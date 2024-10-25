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快步走邊擦汗…警見異樣攔查！ 新北通緝犯心虛拔腿跑遭逮

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市三重區一名男通緝犯日前晚上步經中央北路市場時，見後方員警騎車而來，男子心虛猛擦汗還加快腳步往前行，員警覺得有異趨前攔查，男子拔腿快跑，警追攔一查竟是通緝犯，當場上銬帶回查辦，警詢後依法解送歸案。

據了解，江姓男子（45歲）因酒後駕車遭法院依公共危險罪判刑3個月，江男得易科罰金卻沒錢可繳，後又未依規定報到入監服刑，被發布通緝。今年8月9日晚上6時許，他走路經過新北市三重區中央北路市場，突見後方有員警騎車而來。

江男一時心虛加快腳步猛擦汗，還不時往後察看，員警覺得江男行徑十分反常，歲尾後追去趨前攔查。不料，江男竟拔腿就跑警見尾追，雙方追逐至中央北路18巷內，直到江男體力透支跪倒在地，當場被員警壓制在地。

經警一查，赫見江男是通緝犯，當場上銬逮捕帶回派出所查辦，警詢後依法解送歸案。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

江男因通緝遭警逮捕，依法解送歸案。記者曾伯愷／翻攝
江男因通緝遭警逮捕，依法解送歸案。記者曾伯愷／翻攝
江男因通緝遭警逮捕，依法解送歸案。記者曾伯愷／翻攝
江男因通緝遭警逮捕，依法解送歸案。記者曾伯愷／翻攝
江男因通緝遭警逮捕，依法解送歸案。記者曾伯愷／翻攝
江男因通緝遭警逮捕，依法解送歸案。記者曾伯愷／翻攝
江男因通緝遭警逮捕，依法解送歸案。記者曾伯愷／翻攝
江男因通緝遭警逮捕，依法解送歸案。記者曾伯愷／翻攝
江男因通緝遭警逮捕，依法解送歸案。記者曾伯愷／翻攝
江男因通緝遭警逮捕，依法解送歸案。記者曾伯愷／翻攝

三重 通緝

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