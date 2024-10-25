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涉詐國教署補助款 政大附中前家長會長60萬元交保

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

台北市文山區政大附中家長會爆發詐領國教署補助款案。台北地檢署發現，前家長會長陳曉雯向教育部國教署申請2筆上百萬補助款時，持不實內容活動計畫書浮報上百萬元開銷，昨天指揮廉政署搜索約談陳曉雯與女會計何珍宜到案，訊後依偽造文書等罪命陳曉雯60萬元交保、何珍宜30萬元交保。

全案緣起於陳曉雯卸任家長會長一職後，知情人士發現核銷帳目不實，向檢廉提出檢舉。檢廉掌握，陳女等人涉在2019、2020年，透過舉辦學生活動名義，分別向國教署申請2個補助案，2案共補助100餘萬元，但陳女扣除活動成本及必要支出後，實際不法所得為數十萬元。

檢方昨天前往陳曉雯等人住居所共5處地點搜索，約談陳曉雯、何珍宜、劉姓出納、楊姓財委等4人到案。陳曉雯交保後打電話找人幫忙辦保，但一度湊不足60萬元。

政大附中前家長會長陳曉雯。記者張宏業／攝影
政大附中前家長會長陳曉雯。記者張宏業／攝影
政大附中家長會女會記何珍宜（右）。記者張宏業／攝影
政大附中家長會女會記何珍宜（右）。記者張宏業／攝影

國教署 補助款

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