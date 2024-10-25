快訊

特斯拉飆漲近22%提振史指 IBM拖累道瓊下跌140點連4黑

聽新聞
0:00 / 0:00

夥銀行員詐騙上億 律師求刑13年

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園報導

桃檢偵辦律師游光德夥同台銀行員夫婦組詐團，釀179人受害損失1.1億元，桃園地檢署偵結，將游等7人依加重詐欺、組織犯罪及洗錢等罪嫌起訴，其中詐團首腦游男求刑13年，郭男徒刑9年、黃女徒刑6年。記者陳恩惠／攝影
桃檢偵辦律師游光德夥同台銀行員夫婦組詐團，釀179人受害損失1.1億元，桃園地檢署偵結，將游等7人依加重詐欺、組織犯罪及洗錢等罪嫌起訴，其中詐團首腦游男求刑13年，郭男徒刑9年、黃女徒刑6年。記者陳恩惠／攝影
律師游光德涉嫌組詐騙集團，夥同台灣銀行郭姓、黃姓行員夫婦及假幣商等七人，將贓款以虛擬貨幣洗錢，詐騙所得一點一億元。桃園地檢署昨依加重詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪起訴七人，建請法院量處游十三年、郭九年、黃六年徒刑，其他人二至七年不等之刑。

桃檢表示，游光德身為執業律師，竟利用法律專業諮詢教導假幣商逃避查緝，設立人頭公司，將鉅額詐欺所得透過虛幣匯往境外；郭姓男子、黃姓女子身為台銀行員，未思恪遵金融交易規範，反憑恃自身專業與游共謀設立人頭公司透過虛幣洗錢。

起訴指出，台北市執業律師游光德透過法律諮詢及訴訟委任，認識台銀高級辦事員郭姓男子、其在台銀分行擔任中級辦事員的黃姓妻子，二○二三年五月起共組詐團，游是首腦並提供法律諮詢，郭、黃利用金融專業背景規避洗錢防制通報，三人吸收從事虛幣交易的楊姓男子，又找彭姓、胡姓、張姓男子成立人頭公司，開立銀行帳戶作為洗錢之用。

詐團成員以假投資行騙一七九人，待被害人匯款後，層層轉匯至人頭戶以製造假幣流，由游、郭、黃轉為外幣匯往境外虛幣交易所購買泰達幣，隱匿詐欺犯罪所得，不法所得一億一四七七萬元。

檢警今年六、七月在桃園國際機場攔下楊，搜索台銀放款部及犯嫌住處，拘提郭、黃、彭、胡、張；游則在八月接獲桃園地方法院通知召開二次羈押庭，購買飛往南韓機票企圖逃亡，檢方抗告時一併發布境管，游在桃機被拘提。

檢方查扣郭、黃的現金二一九萬元、美金三萬元、價值共美金廿七萬元的比特幣、泰達幣等虛幣，以及高雄、台北市等多處房地，並凍結游的帳戶六○七萬元聲請法院裁定沒收。

桃園地檢署 洗錢 詐欺

延伸閱讀

律師游光德夥台銀行員組詐團騙179人億餘元 首腦求處13年

林姿妙遭檢求處20年重刑！藍批有心人士惡意操作：只是求刑不是判刑

詐團騙走台南女百萬還要求面交 「姪子」落網竟是馬國車手

京華城案涉收賄、圖利、洗錢 法院今開應曉薇延押庭

相關新聞

狂掃周杰倫演唱會門票 黃牛平台夫妻檔1聲押1交保

周杰倫大巨蛋演唱會票一票難求，但全台最大黃牛售票平台卻輕鬆搶到一堆票，男子劉旻岳與妻子張依萍，疑以非法程式搶到198張門...

「撞庫攻擊」盜高鐵TGo會員點數 駭客與車手頭雙雙聲押

台灣高鐵「TGo」會員點數日前遭入侵盜用點數，調查局台北市調查處追查發現，國內知名金主游哲銘涉勾結對岸駭客集團，購買大量...

涉詐國教署補助款 政大附中前家長會長60萬元交保

台北市文山區政大附中家長會爆發詐領國教署補助款案。台北地檢署發現，前家長會長陳曉雯向教育部國教署申請2筆上百萬補助款時，...

彰化偏鄉棄土案 13公司12人判刑

彰化縣芳苑鄉3年前遭傾倒北部工程廢土，彰化地檢署起訴181人，揭開環保公司到地主「一條龍」犯罪模式。彰化地方法院昨審結，...

西班牙籍詐嫌未解交法院 移民署人員涉違提審法將遭法辦

西班牙籍男子奧納德在義大利涉十億元詐騙案來台，經移民署驅逐出境被新加坡「退貨」，他返回桃園國際機場不滿人身自由受限聲請提...

夥銀行員詐騙上億 律師求刑13年

律師游光德涉嫌組詐騙集團，夥同台灣銀行郭姓、黃姓行員夫婦及假幣商等七人，將贓款以虛擬貨幣洗錢，詐騙所得一點一億元。桃園地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。