快訊

特斯拉飆漲近22%提振史指 IBM拖累道瓊下跌140點連4黑

聽新聞
0:00 / 0:00

西班牙籍詐嫌未解交法院 移民署人員涉違提審法將遭法辦

聯合報／ 記者林孟潔翁至成／台北報導

西班牙籍男子奧納德（前）。圖／聯合報系資料照片
西班牙籍男子奧納德（前）。圖／聯合報系資料照片
西班牙籍男子奧納德在義大利涉十億元詐騙案來台，經移民署驅逐出境被新加坡「退貨」，他返回桃園國際機場不滿人身自由受限聲請提審。台北高等行政法院以沒有實益裁定駁回，但認定移民署人員未於廿四小時內將他解交法院，違反提審法有刑事責任，將依職權告發由檢方偵辦。

移民署表示尊重，尚未收到通知書，待收到後配合說明案情；依入出國及移民法，禁止入國對象，應安排當日或最近班機出境，奧納德案經我國駐外單位與歐盟司法機關溝通，須在最快時間遣送歐盟國家，禁止入國並遣送均依相關規定辦理。

奧納德二○一九年入境居留我國，領有外僑居留證，被國際刑警組織列紅色通報對象。移民署本月十八日處分強制驅逐出境，派員帶他到桃機，隔天凌晨搭機出境至新加坡，期間奧納德第一次聲請提審，北高行裁定釋放。

因新加坡拒絕入境，奧納德搭機返回桃機，移民署本月廿日告知他禁止入境，讓他在待遣送出國期間到機場照護室，他認為人身自由受限，再度聲請提審，當晚由移民署人員陪同搭機，隔天抵達德國由德方接手。

北高行認為，奧納德被遣返回台後只能在一定空間活動，需移民署人員陪同才能離開照護室，他從照護室至登機門、搭機期間，直到抵達德國交由當地人員前，均有移民署人員照護、戒護，他無從依意願離開所在空間，已達剝奪人身自由程度。

北高行指出，提審票廿日晚間八時廿九分送達移民署，奧納德當晚十時廿分許經安排搭機至德國，移民署人員違反提審法，應交由檢察官另行偵辦；截至昨日，法官尚未處理告發部分，將依職權向檢察官告發。

不過，奧納德已飛抵德國，不在移民署隨行人員支配下，逮捕、拘禁狀態不存在，北高行認定已沒有提審實益，裁定駁回提審聲請。

提審法第七條第一項規定「逮捕、拘禁之機關應於收受提審票後，廿四小時內將被逮捕、拘禁人解交」，違反者負有刑事責任，依法可處三年以下徒刑、拘役或科或併科十萬元以下罰金。

德國 新加坡 移民署

延伸閱讀

沒解交法院反讓西班牙10億詐騙犯出境德國 移民署人員將遭法辦

西班牙10億通緝犯被遣返 法院抓到國境大隊違法…移民署這麼說

德國接手了！西班牙10億詐騙犯飛抵法蘭克福機場 我移民署人員將返台

10億詐騙犯奧納德昨深夜2度驅逐出境 移民署：直飛歐盟國家

相關新聞

狂掃周杰倫演唱會門票 黃牛平台夫妻檔1聲押1交保

周杰倫大巨蛋演唱會票一票難求，但全台最大黃牛售票平台卻輕鬆搶到一堆票，男子劉旻岳與妻子張依萍，疑以非法程式搶到198張門...

「撞庫攻擊」盜高鐵TGo會員點數 駭客與車手頭雙雙聲押

台灣高鐵「TGo」會員點數日前遭入侵盜用點數，調查局台北市調查處追查發現，國內知名金主游哲銘涉勾結對岸駭客集團，購買大量...

涉詐國教署補助款 政大附中前家長會長60萬元交保

台北市文山區政大附中家長會爆發詐領國教署補助款案。台北地檢署發現，前家長會長陳曉雯向教育部國教署申請2筆上百萬補助款時，...

彰化偏鄉棄土案 13公司12人判刑

彰化縣芳苑鄉3年前遭傾倒北部工程廢土，彰化地檢署起訴181人，揭開環保公司到地主「一條龍」犯罪模式。彰化地方法院昨審結，...

西班牙籍詐嫌未解交法院 移民署人員涉違提審法將遭法辦

西班牙籍男子奧納德在義大利涉十億元詐騙案來台，經移民署驅逐出境被新加坡「退貨」，他返回桃園國際機場不滿人身自由受限聲請提...

夥銀行員詐騙上億 律師求刑13年

律師游光德涉嫌組詐騙集團，夥同台灣銀行郭姓、黃姓行員夫婦及假幣商等七人，將贓款以虛擬貨幣洗錢，詐騙所得一點一億元。桃園地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。