彰化偏鄉棄土案 13公司12人判刑

彰化農地、魚塭遭傾倒雙北、新竹的營建廢土，受害面積達6.5個大安森林公園。圖／彰檢提供 彰化縣芳苑鄉3年前遭傾倒北部工程廢土，彰化地檢署起訴181人，揭開環保公司到地主「一條龍」犯罪模式。彰化地方法院昨審結，依違反廢棄物清理法判處13家公司、12名主謀者及共犯分處4月至3年有期徒刑，沒收犯罪所得2億3602萬餘元。可上訴。

北部工程廢棄土夜以繼日載到彰化縣西南角鄉鎮農地和廢魚塭傾倒，彰檢透過檢警調環合作平台，偵辦環保公司到地主的「一條龍」犯罪作業模式，在芳苑、大城、二林、福興等鄉鎮傾倒140萬噸工程廢土石方，換算面積廣達6.5座台北大安森林公園，芳苑是重災區。

彰檢先後起訴環保公司人員、清運業者、土資場人員、回填業者、仲介、司機、地主合計181人，2022年10月間依違反廢棄物清理法提起公訴。

彰化地院公布審理結果，昆宏等清運公司凃姓負責人及楊姓淳家等土資場人員共12人，處4月至3年不等有期徒刑；清運公司判罰50萬至300萬不等；土方回填業者、仲介人員判1年2月至3年徒刑；地主、司機有期徒刑4月至1年。先前被起訴的永利聯合公司負責人、土方公會理事長王建翔，地院認罪證不足，判決無罪。

彰化地院沒收犯罪所得2億3602萬餘元，業者已繳回價值4859萬餘元現金及土地，沒收用車，負責人凃男、蔡女坦承犯行，緩刑3年。

芳苑鄉長林保玲說，刑期不重，不足遏止濫倒，盼司法主持正義和公道，但她也表示，多數地主不了解濫倒嚴重性，若環保局檢驗土方有毒，應深入追查，若無毒，希望縣政府協助移除。

環保局長江培根說，環保局配合彰檢開挖107筆土地，督促相關清理義務人加速清理，9筆土地清除後解除列管，其餘30筆陸續清理。