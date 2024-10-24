涉侵占8億多元貨款 冠軍建材董娘聲押禁見獲准

國內知名上市公司冠軍建材公司爆發公司高層人員，涉侵占巨額貨款及逃漏稅，檢調昨天發動第二波搜索漏夜偵辦，冠軍建材董事長林榮德妻子王桂鳳昨遭檢察官向法院聲請羈押禁見，新北地院今天下午裁定羈押禁見，另董事長林榮德與擔任冠軍總經理的兒子及董事長特助的女兒等3人則分別諭知以300萬元、100萬元、30萬元交保。

新北地檢署企業犯罪專組檢察官林佳慧偵辦上市冠軍建材公司涉違反證券交易法等案件，指揮法務部調查局新北市調查處，先於今年10月17日至新北市汐止區、苗栗等處執行搜索，並帶回方姓男子等人調證，檢察官訊後，方男因涉犯證券交易法等罪，犯罪嫌疑重大，有勾串、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

新北地檢署昨再度指揮新北市調查處至台北市大安區、苗栗縣等4處執行搜索，查扣電腦、帳冊、手機、傳票等物，並帶回冠軍建材董事長林榮德、妻子王桂鳳及擔任冠軍總經理的兒子及董事長特助的女兒等7人。

經查，王桂鳳等人自2013年間起，以其掌控多家公司作為冠軍公司經銷商，為冠軍公司經銷磁磚，藉此掏空侵占下游廠商給付貨款多達8億餘元，致冠軍公司遭受重大損害。