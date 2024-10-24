涉侵占8億貨款 冠軍建材董娘遭羈押禁見

檢調查出，冠軍建材林姓董事長與妻子王女涉侵占公司新台幣8億元貨款，另涉逃漏稅仍待釐清。新北地檢署發動2波搜索，複訊後依證券交易法等罪嫌先後聲押王女與方姓助理獲准。

檢調調查，位於苗栗縣的上市公司冠軍建材公司林姓董事長與妻子王女等人自民國102年間起，以實際掌控的多家公司作為冠軍公司經銷商，為冠軍公司賣磁磚給下游廠商，待下游廠商付錢給經銷公司後，林男與王女等人再拿走款項，涉侵占8億餘元貨款，導致冠軍建材公司遭受重大損害。

新北地檢署企業犯罪專組檢察官林佳慧先在10月17日指揮法務部調查局新北市調查處至新北市汐止區、苗栗縣等處搜索，並帶回王女的方姓助理等人查證。檢察官複訊後以方女涉犯證券交易法等罪，犯罪嫌疑重大，有勾串、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

隨後，檢察官持續研析事證追查，昨天再指揮新北市調查處至台北市大安區、苗栗縣等4處搜索，查扣電腦、帳冊、手機與傳票等，帶回林姓董事長與王女等7人調查。

檢察官訊問後，以王女涉犯證券交易法非常規交易、稅捐稽徵法逃漏稅、商業會計法財務文件不實等罪，犯罪嫌疑重大，有串證、滅證之虞，向新北地院聲請羈押禁見獲准。另諭知林姓董事長以300萬元交保，林姓董事長與王妻的2名子女分別以30萬元與100萬元交保。

冠軍建材昨天發布重訊指出，檢調單位昨天到公司搜索調查，將全力配合檢調單位，公司營運正常，此事件對公司財務與業務無重大影響。

根據冠軍建材官網，冠軍建材集團創始於1972年，生產高品質磁磚，行銷國內外市場，擁有「冠軍磁磚」與「馬可貝里」及「安心居」品牌。